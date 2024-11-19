Как правило, расстройство мочеиспускания, боль, рези при мочеиспускании, дискомфорт в конце мочеиспускания являются лидирующими симптомами цистита. Соответственно, как только мы с вами начинаем терапию, эта симптоматика, если терапия является успешной, быстро уходит у нашего пациента.

Что может ускорить процесс? Вот пациенты бывают задают вопрос, хорошо, я начинаю принимает, например, антимикробный препарат, но может быть есть средство, которое быстро оккупирует цистит и, соответственно, уберет симптомы расстройства мочеиспускания. Это, как правило, спазмолитики и противовоспалительные средства. Мы их называем нестероидные противовоспалительные средства. Они продаются в водной продаже в аптеках.