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Как понять, что цистит стал серьезной проблемой?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Определяется как рецидивирующая инфекция мочевых путей или рецидивирующий неосложненный цистит.
  • Критерий: манифестация два и более раза за шесть месяцев или три и более раза за двенадцать месяцев в течение года.
  • Необходимо обратиться к специалисту для решения проблемы.
  • Важно искать факторы риска и изучать микроорганизмы, вызывающие проблему.
  • Специалист назначит методы профилактики и противорецидивного лечения.

В данной ситуации мы определяем это как рецидивирующий инфекция мочевых путей либо рецидивирующий неосложненный цистит. И здесь есть определенный критерий. Если у нашей пациентки, мы даже положили этот критерий в календарный принцип, если у нашей пациентки вот эта манифестация наблюдается 2 и более раза за 6 месяцев или 3 и более раза за 12 месяцев в течение года, то это уже критерий, который определяет данную проблему, как рецидивирующая инфекция мочевых путей или рецидивирующая цистит.

Здесь обязательно необходимо обратиться к специалисту, который решает данную проблему. Надо искать фактор риска, надо, может быть, изучить, какой микроорганизм вызывает данную проблему и назначить соответствующие методы и профилактики, и противорецидивного лечения.

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