В данной ситуации мы определяем это как рецидивирующий инфекция мочевых путей либо рецидивирующий неосложненный цистит. И здесь есть определенный критерий. Если у нашей пациентки, мы даже положили этот критерий в календарный принцип, если у нашей пациентки вот эта манифестация наблюдается 2 и более раза за 6 месяцев или 3 и более раза за 12 месяцев в течение года, то это уже критерий, который определяет данную проблему, как рецидивирующая инфекция мочевых путей или рецидивирующая цистит.

Здесь обязательно необходимо обратиться к специалисту, который решает данную проблему. Надо искать фактор риска, надо, может быть, изучить, какой микроорганизм вызывает данную проблему и назначить соответствующие методы и профилактики, и противорецидивного лечения.