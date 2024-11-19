Существует такая действительно теория или предположение, что белье может влиять на некоторые проявления и урологических болезней, и гинекологических. Я бы опять же ответил, больше касающийся сезонности, погоди и месту ношения такого белья. Холодное время года, холодный сезон, одевайтесь тепло, и соответственно вероятность развития цистита тогда будет меньше.

Опять же, существует действительно такое предположение, что форма белья, а также та ткань, которую используют для белья, имеет влияние на развитие некоторых болезней. Например, для гинекологов есть свои проблемы, связанные с воспалительными процессами, для урологов есть риск развития так называемого уретрального синдрома и циститов, а для проктолога есть свои проблемы, которые связаны с их деятельностью.

Чтобы ответить на вопрос уже объективно, такой четкой связи между видом белья, той тканью, которой используют и развитием слизидов, в настоящее время не существует.