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Как выбор женского белья может повлиять на развитие цистита? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Сезонный фактор – в холодное время года теплая одежда снижает риск развития цистита
  • Гипотетическое влияние белья:
    • Форма и материал могут потенциально влиять на:
      • Гинекологические воспалительные процессы
      • Урологические проблемы (уретральный синдром, циститы)
      • Проктологические заболевания
  • Отсутствие доказанной связи – современная медицина не подтверждает строгой зависимости между:
    • Типом нижнего белья
    • Используемыми тканями
    • Развитием конкретных заболеваний
  • Практический совет – важнее учитывать сезонность и температурный режим, чем конкретный фасон белья

Существует такая действительно теория или предположение, что белье может влиять на некоторые проявления и урологических болезней, и гинекологических. Я бы опять же ответил, больше касающийся сезонности, погоди и месту ношения такого белья. Холодное время года, холодный сезон, одевайтесь тепло, и соответственно вероятность развития цистита тогда будет меньше.

Опять же, существует действительно такое предположение, что форма белья, а также та ткань, которую используют для белья, имеет влияние на развитие некоторых болезней. Например, для гинекологов есть свои проблемы, связанные с воспалительными процессами, для урологов есть риск развития так называемого уретрального синдрома и циститов, а для проктолога есть свои проблемы, которые связаны с их деятельностью.

Чтобы ответить на вопрос уже объективно, такой четкой связи между видом белья, той тканью, которой используют и развитием слизидов, в настоящее время не существует.

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