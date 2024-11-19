Их очень много на самом деле, я бы разделил циститы на две категории. Первая категория — это так называемый первичный неосложнённый цистит, который наблюдается довольно часто, и эта проблема, она в настоящее время очень распространённая и есть целый арсенал лекарственных средств, которые позволяют решить проблему. Другая проблема — это рецидивирующие циститы, и действительно эта проблема может очень сильно беспокоить, тревожить женщину, влиять на качество жизни, на сексуальную активность.

И вот эта рецидивирующая проблема в настоящее время действительно бич современной науки, бич, не осложненный инфекцией мочевых путей. И здесь могут быть различные факторы риска, которые приводят к рецидивам от анатомических факторов, гинекологические факторы. И в последнее время мы говорим о генетике даже, в которой может говорить о какой-то наследственной предрасположенности женщины именно к воспалению мочевого пузыря, клинической манифестации, то есть развитию цистита.