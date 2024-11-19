Лого КанефронЛого Канефрон

Какие бывают циститы?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Первичный неосложненный цистит - распространенная проблема, для которой существует множество лекарственных средств.
  • Рецидивирующие циститы - серьезная проблема, влияющая на качество жизни и сексуальную активность женщин.
  • Факторы риска включают анатомические, гинекологические и генетические факторы, что может указывать на наследственную предрасположенность к воспалению мочевого пузыря.

Их очень много на самом деле, я бы разделил циститы на две категории. Первая категория — это так называемый первичный неосложнённый цистит, который наблюдается довольно часто, и эта проблема, она в настоящее время очень распространённая и есть целый арсенал лекарственных средств, которые позволяют решить проблему. Другая проблема — это рецидивирующие циститы, и действительно эта проблема может очень сильно беспокоить, тревожить женщину, влиять на качество жизни, на сексуальную активность.

И вот эта рецидивирующая проблема в настоящее время действительно бич современной науки, бич, не осложненный инфекцией мочевых путей. И здесь могут быть различные факторы риска, которые приводят к рецидивам от анатомических факторов, гинекологические факторы. И в последнее время мы говорим о генетике даже, в которой может говорить о какой-то наследственной предрасположенности женщины именно к воспалению мочевого пузыря, клинической манифестации, то есть развитию цистита.

Где купить Канефрон?

Найти аптеку где купить Канефрон Н на 103.by

103.by

Найти аптеку
Найти аптеку где купить Канефрон Н на tabletka.by

tabletka.by

Найти аптеку

Где купить канефрон

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...