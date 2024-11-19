Здесь есть несколько болезней, которые могут имитировать цистит, связанных с расстройствами мочеиспускания. Например, есть цистит, который не связан с классическим воспалением, не связан с инфекциями. Мы называем его интерстициальный цистит. Есть проблемы самого мочевого пузыря. Даже опухолевые процессы могут имитировать и симулировать цистит. Могут быть инородные тела мочевого пузыря, например, камни, которые тоже симптоматически могут имитировать и симулировать цистит.

Поэтому болезни есть. Вот почему, если вы прошли курс терапии, а эффективности от лечения нет, конечно, надо посетить специалиста. Может быть, понадобится дополнительное изучение, исследование, диагностика.