Чаще циститами страдает женщина, и главная причина — это, конечно же, анатомия. Короткий и широкий мочеиспускательный канал создают условия, что так называемые микробы, кишечная палочка легче проникает именно в мочеиспускательный канал, шейку мочевого пузыря и сам мочевой пузырь конкретно у женщин, поэтому ответ чаще страдают женщины. Но у мужчины есть другая проблема, есть вопросы связаны с предстательной железой, и соответственно, инфекционные агенты — микробы — могут попадать в канал мочеиспускательные в мужчин, предстательную железу и вызывать простатиты.