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Кто чаще страдает циститом: мужчины или женщины? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Гендерные особенности урологических инфекций
  • У женщин:
    • Анатомическая предрасположенность – короткая и широкая уретра
    • Основной возбудитель – кишечная палочка легко проникает в мочевой пузырь
    • Частота заболеваний – циститы встречаются значительно чаще
  • У мужчин:
    • Другая уязвимость – инфекции чаще затрагивают предстательную железу
    • Основная проблема – развитие простатитов
    • Путь инфицирования – через мочеиспускательный канал
  • Общий механизм – в обоих случаях инфекционные агенты проникают через уретру
  • Профилактический аспект – знание анатомических особенностей помогает предотвращать заболевания

Чаще циститами страдает женщина, и главная причина — это, конечно же, анатомия. Короткий и широкий мочеиспускательный канал создают условия, что так называемые микробы, кишечная палочка легче проникает именно в мочеиспускательный канал, шейку мочевого пузыря и сам мочевой пузырь конкретно у женщин, поэтому ответ чаще страдают женщины. Но у мужчины есть другая проблема, есть вопросы связаны с предстательной железой, и соответственно, инфекционные агенты — микробы — могут попадать в канал мочеиспускательные в мужчин, предстательную железу и вызывать простатиты.

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