Клюква традиционно используется в народной медицине для лечения воспалительных процессов мочевых путей и традиционно используются отвары, клюквенные морсы для сопутствующей терапии этой проблемы. Но здесь стоит отметить, что не стоит надеяться только на одну клюкву. Клюква работает как препарат, увеличивающий объем мочи и, соответственно, повышает, так называемый, диурез.

В данной ситуации оказывает свой позитивный эффект. Кроме того, сама по себе клюква действительно может влиять и на микробные агенты, на ту же кишечную палочку, но для этого необходимо дальнейшее изучение и доказательная база