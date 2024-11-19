Сложный вопрос, я может быть даже, мне, кстати, пациенты часто задают вопрос, можно ли избавиться от какой-то проблемы медицинской, пусть будет отсутствовать раз и навсегда. Я примерно всегда задаю вопрос им сам тоже, а как вы считаете, вот вы перенесли, например, острый тонзиллит, когда горло болит, и вызовете доктора, больше никогда у меня горло не заболит после того, как я пролечился. Примерно здесь такой же будет ответ. Да, возможно, больше цистит вас никогда не повторится вновь.

Но, к сожалению, если создаются факторы риска, которые приводят к развитию цистита, то он может повториться. Поэтому к этому надо быть готовым. Когда мы занимаемся лечением, мы лечим конкретный эпизод цистита.