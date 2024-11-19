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Можно ли от цистита избавиться раз и навсегда? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Невозможность абсолютной гарантии – как и другие заболевания (например, тонзиллит), цистит может рецидивировать
  • Факторы, влияющие на повторение:
    • Сохранение факторов риска
    • Индивидуальные особенности организма
    • Наличие хронических заболеваний
  • Тактика лечения:
    • Успешная терапия конкретного эпизода
    • Не дает 100% защиты от будущих случаев
  • Критерии хронизации:
    • Повторение циститов чаще 3 раз в год
    • Наличие симптомов в течение 6-12 месяцев
  • Профилактический подход – важно устранять предрасполагающие факторы после лечения острого эпизода

Сложный вопрос, я может быть даже, мне, кстати, пациенты часто задают вопрос, можно ли избавиться от какой-то проблемы медицинской, пусть будет отсутствовать раз и навсегда. Я примерно всегда задаю вопрос им сам тоже, а как вы считаете, вот вы перенесли, например, острый тонзиллит, когда горло болит, и вызовете доктора, больше никогда у меня горло не заболит после того, как я пролечился. Примерно здесь такой же будет ответ. Да, возможно, больше цистит вас никогда не повторится вновь.

Но, к сожалению, если создаются факторы риска, которые приводят к развитию цистита, то он может повториться. Поэтому к этому надо быть готовым. Когда мы занимаемся лечением, мы лечим конкретный эпизод цистита.

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