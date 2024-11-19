Я не рекомендую вести половую жизнь во время цистита. Все-таки половая жизнь — это сам по себе фактор риска для цистита, поэтому на фоне воспалительного процесса просто можем усугубить клиническую картину, симптоматику, усиливается боль, рези и так далее. А вот заразить партнера циститом, ну, как правило, не представляется возможным, потому что для развития воспалительного процесса в мужской половой сфере совсем другие факторы риска и условия.