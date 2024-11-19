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Можно ли вести половую жизнь при цистите? Можно ли партнера заразить циститом?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Половые отношения при цистите:
    • Не рекомендуются – могут усугубить симптомы заболевания
    • Фактор риска – способствуют поддержанию воспалительного процесса
  • Возможные последствия:
    • Усиление болевого синдрома
    • Ухудшение клинической картины
    • Увеличение продолжительности лечения
  • Вопрос заражения:
    • Передача цистита партнеру маловероятна
    • Мужская мочеполовая система имеет другие механизмы защиты
  • Рекомендация – половой покой на период лечения до полного исчезновения симптомов
  • Профилактический аспект – временное воздержание способствует более быстрому выздоровлению

Я не рекомендую вести половую жизнь во время цистита. Все-таки половая жизнь — это сам по себе фактор риска для цистита, поэтому на фоне воспалительного процесса просто можем усугубить клиническую картину, симптоматику, усиливается боль, рези и так далее. А вот заразить партнера циститом, ну, как правило, не представляется возможным, потому что для развития воспалительного процесса в мужской половой сфере совсем другие факторы риска и условия.

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