Лого КанефронЛого Канефрон

К вам как к урологу, наверно, часто обращаются мужчины? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Урология – это универсальная специальность, которая охватывает:
  • Мочевую систему у мужчин и женщин
  • Мужскую половую сферу (андрология)
  • Кто чаще приходит на приём?
  • Статистика посещений и госпитализаций делится примерно 50/50 между пациентами обоих полов.

Особенности:

  • Женщины чаще обращаются с проблемами мочевыводящих путей (циститы, ИМВП)
  • Мужчины – с заболеваниями половой системы (андрологические патологии)
  • Несмотря на различия, и тем, и другим урология помогает вернуть качество жизни и здоровье.

Вообще урология очень интересная специальность. Урология занимается лечением мочеполовой системы мужчин и мочевой системы у женщин. Соответственно, вы должны понимать, что ко мне приходят и как мужчины, но со своими спецификой, конечно же, так и женщины, там, где мы в основном занимаемся лечением мочевой системы. И если посмотреть по, ну скажем так, такую статистику по посещаемости урологических приемов, госпитализации в стационарах, то, наверное, 50 на 50 это и мужчины, и женщины.

Единственное, что есть, конечно, определенная специфика моей специальности, это андрология, когда мы занимаемся вопросами лечения, вопросами диагностики мужского здоровья. Конечно, здесь уже преимущественно у мужчин, а так женщины на приёмах, амбулаторных приёмах и, если такая есть необходимость, в стационарах урологического профиля.

Где купить Канефрон?

Найти аптеку где купить Канефрон Н на 103.by

103.by

Найти аптеку
Найти аптеку где купить Канефрон Н на tabletka.by

tabletka.by

Найти аптеку

Где купить канефрон

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...
Bionorica logo BY

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей лекарственных препаратов на растительной основе.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,
    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы.© 2002—2025 Канефрон® (Canephron®).