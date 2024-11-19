Вообще урология очень интересная специальность. Урология занимается лечением мочеполовой системы мужчин и мочевой системы у женщин. Соответственно, вы должны понимать, что ко мне приходят и как мужчины, но со своими спецификой, конечно же, так и женщины, там, где мы в основном занимаемся лечением мочевой системы. И если посмотреть по, ну скажем так, такую статистику по посещаемости урологических приемов, госпитализации в стационарах, то, наверное, 50 на 50 это и мужчины, и женщины.

Единственное, что есть, конечно, определенная специфика моей специальности, это андрология, когда мы занимаемся вопросами лечения, вопросами диагностики мужского здоровья. Конечно, здесь уже преимущественно у мужчин, а так женщины на приёмах, амбулаторных приёмах и, если такая есть необходимость, в стационарах урологического профиля.