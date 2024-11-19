Действительно, это большая проблема, когда забывают про то, что цистит был. Дело в том, что статистика, она говорит сама за себя, что, если женщина перенесла цистит, это довольно частое явление в женской популяции, каждая вторая женщина, к сожалению, перенесет цистит. Но и другая статистика нам говорит о другом, что женщина, которая перенесла цистит, к сожалению, имеет вероятность и риск рецидива. Это примерно 20−40% в течение 6−12 месяцев после первичного цистита.

Поэтому здесь очень важный момент определиться с факторами риска, которые привели к циститу. Если не обращать внимание, не заниматься профилактикой, то, к сожалению, у женщины будет рецидивирующая проблема, постоянные циститы. Это большая проблема, которая влияет на качество жизни женщин.