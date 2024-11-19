Я бы ответил на вопрос, что идти желательно для того, чтобы вам адекватно назначили ту терапию, которая будет успешна. И в последнее время существует такой тренд по лечению острого цистита, что лечением острого цистита занимается тот доктор, к которому первично обратился пациент. Это может быть гинеколог, это может быть врач-уролог, это может быть врач общей практики. Все указанные специалисты обладают знаниями для того, чтобы назначить соответствующую терапию.