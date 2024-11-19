Дело в том, что мы должны с вами понимать, что мочевой пузырь не стерильный. Там всегда живет микроорганизм, какой бы то ни было, в том числе и кишечная палочка. Соответственно, должны возникнуть условия, почему кишечная палочка вызывает воспалительный процесс. И здесь действительно есть такие факторы риска, которые могут привести к циститу. Например, переохлаждение, снижение иммунитета, посещение бассейна, там, где женщина переохладилась.

Даже половая жизнь, половой акт может стать фактором риска, который приведет к развитию циститы, мы называем такие циститы посткоитальные.