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При каких условиях микробы вызывают цистит? Вопрос специалисту

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Мочевой пузырь – не стерильный орган, и это важно понимать при рассмотрении причин возникновения цистита. В нём постоянно присутствуют различные микроорганизмы, включая кишечную палочку. Однако для развития воспалительного процесса необходимы определённые провоцирующие факторы.
Основные факторы риска развития цистита:

  • Переохлаждение организма
  • Снижение иммунитета
  • Посещение бассейна
  • Особенности половой жизни
    Особо стоит выделить посткоитальный цистит – форму заболевания, возникающую после полового контакта. В 80% случаев его развитие связано с анатомическими особенностями строения мочеполовой системы.
    Важно помнить, что даже при наличии микроорганизмов в мочевом пузыре, само по себе это не приводит к заболеванию. Необходимы определённые условия, при которых нормальная микрофлора может стать патогенной и вызвать воспалительный процесс.

Дело в том, что мы должны с вами понимать, что мочевой пузырь не стерильный. Там всегда живет микроорганизм, какой бы то ни было, в том числе и кишечная палочка. Соответственно, должны возникнуть условия, почему кишечная палочка вызывает воспалительный процесс. И здесь действительно есть такие факторы риска, которые могут привести к циститу. Например, переохлаждение, снижение иммунитета, посещение бассейна, там, где женщина переохладилась.
Даже половая жизнь, половой акт может стать фактором риска, который приведет к развитию циститы, мы называем такие циститы посткоитальные.

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