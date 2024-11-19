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Мочевой пузырь – не стерильный орган, и это важно понимать при рассмотрении причин возникновения цистита. В нём постоянно присутствуют различные микроорганизмы, включая кишечную палочку. Однако для развития воспалительного процесса необходимы определённые провоцирующие факторы.
Основные факторы риска развития цистита:
Дело в том, что мы должны с вами понимать, что мочевой пузырь не стерильный. Там всегда живет микроорганизм, какой бы то ни было, в том числе и кишечная палочка. Соответственно, должны возникнуть условия, почему кишечная палочка вызывает воспалительный процесс. И здесь действительно есть такие факторы риска, которые могут привести к циститу. Например, переохлаждение, снижение иммунитета, посещение бассейна, там, где женщина переохладилась.
Даже половая жизнь, половой акт может стать фактором риска, который приведет к развитию циститы, мы называем такие циститы посткоитальные.