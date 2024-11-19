С какой проблемой чаще обращаются женщины? Вопрос специалисту

Женщины обращаются с различными проблемами. Проблемы, которые решаются, это заболевания могут быть и почек, заболевания мочевого пузыря. Но если мы посмотрим статистику, ну скажем так, амбулаторных проблем, которые чаще всего мы наблюдаем у наших женщин, это проблемы, связанные с инфекцией мочевых путей, так называемой неосложненной инфекцией мочевых путей, и я не совру, что одной из самых лидирующих нозологий, которые приводят женщину к урологу, это лечение проблемы, связанные с воспалением мочевого пузыря, которую мы определяем, как цистит.

И действительно, это та проблема, которую приходится решать, а статистика говорит сама за себя. Каждая вторая женщина в мире будет знать, что такое цистит.

И вот вам посчитайте население земного шара, женское население и ту армию пациенток, которые может оказаться на приеме уролога.