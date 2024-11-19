Отвечаю на первый вопрос, касающийся с водной нагрузкой. Действительно, мы даже рекомендуем во время цистита так называемый усиленный водный режим, мы называем это водная нагрузка. И для этого есть свое основание. Если женщина начинает употреблять во время воспалительного процесса прием жидкости в сутки больше, чем на полтора литра, это ускоряет ее выздоровление примерно в полтора раза. Это обычный вопрос и ответ, мы увеличиваем объем мочи и, соответственно, повышаем вероятность избавиться от тех микробов, которые находятся, в кавычках, плавают в полости мочевого пузыря.

А вот сколько раз посещать туалет во время цистита? Ровно столько, сколько хочется, иначе, если вы будете терпеть, то вы усиливаете свои боли и страдания.