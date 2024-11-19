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В аптеке продаются жидкие и таблетированные формы лекарственных растительных препаратов

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  • Производители предлагают разные формы выпуска (таблетки, капсулы, экстракты) даже при одинаковом составе.
  • Биоэквивалентные исследования показывают схожую клиническую эффективность этих форм.
  • Выбор формы зависит от индивидуальных факторов:
  • Возраст и пол пациента (например, мужчины чаще предпочитают таблетки).
  • Особые состояния (беременность, сопутствующие заболевания).
  • Комплаентность (удобство приёма влияет на приверженность лечению).
  • Решение принимает врач, учитывая конкретную клиническую ситуацию и предпочтения пациента.

Многие производители, особенно какие-то так называемые поликомпозиционные, фитозборы разных лекарственных растений, используют различные формы выпуска. Таблетка, капсула, либо экстракт. И бывает даже состав один и тот же по сбору этих лекарственных растений, которые входят в таблетку, либо которые входят в экстракт. Как показали биоэквивалентные исследования по форме выпуска, в большинстве они являются одинаковыми по своей клинической эффективности.

Просто может быть доктор, который выбирает, скажем так, для своего пациента таблетку или экстракт, смотрит на пациента в плане его возраста, пола, я могу даже сказать пола, и той конкретной ситуации, которая есть у пациента. Например, что лучше выбрать для беременной женщины с циститом?

Экстракт на алкогольной основе или, например, таблетку. Я понимаю, понимаете, да, конкретную клиническую ситуацию я вам озвучиваю, когда доктор сам принимает решение, какой экстракт или таблетку выбрать. Другая ситуация — мужчина, которому доктор назначает соответствующий препарат. И как показали исследования у мужчин, мужчина выбирает комплаентность, то есть предпочтение к лечению. Мужчина чаще выберет таблетку, чем экстракт, потому что есть такая особенность, ментальность мужчины.

Проще выпить таблетку, запить водой, чем накапливать какое-то количество капель в себе в чайную ложечку и потом еще немножко добавить, может, водички, это выпить. То есть работа с лечением, compliance, приверженность к лечению, как раз есть тоже выбор для пациента, или для врача, какую форму выпуска в частности выбрать.

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