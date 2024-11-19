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Что будет, если не лечить цистит?


Как часто возникает цистит?

Цистит – достаточно распространенное заболевание. Согласно современным статистическим данным, примерно у 50 – 60% взрослых женщин цистит встречается хотя бы один раз в жизни. При этом в течение одного года после острого цистита в среднем в 44% случаев отмечался рецидив этого заболевания (в 53% случаев – у женщин старше 55 лет и в 36% – у женщин младше 55 лет). Эти цифры говорят о том, что даже для опытного специалиста основательное лечение цистита представляет собой непростую задачу [1].

Надо отметить, что самолечение, а также несвоевременное и неправильное лечение цистита легко приводит к развитию ряда серьезных осложнений, с которыми бывает трудно справиться даже врачам.


Какие осложнения могут возникнуть при отсутствии лечения?

Игнорировать симптомы цистита опасно для здоровья. Нелеченый цистит легко может привести к осложнениям. Поскольку заболевание вызывается болезнетворной микрофлорой, воспаленный мочевой пузырь становится очагом инфекции в организме. Если его вовремя не просанировать, возможно попадание инфекции восходящим путем в почки с развитием пиелонефрита.

Это более серьезное заболевание, которое уже не получится проигнорировать, потому что оно сопровождается высокой температурой тела, сильной болью в пояснице и изменениями в анализах мочи. Также возможно распространение инфекции на соседние органы с развитием уретрита, парацистита (воспаление жировой клетчатки, расположенной вокруг мочевого пузыря), рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, образованием камней в почках, недержанием мочи. Также у женщин возможно вовлечение в воспалительный процесс соседних анатомических структур и развитие гинекологических заболеваний [1].


Может ли острый цистит перейти в хроническую форму?

Опасность острого цистита при игнорировании симптомов также заключается в том, что болезнь может приобретать рецидивирующий или хронический характер.

Рецидивирующим считается цистит, если он повторяется 2 раза подряд в течение 6 месяцев. Также об этом говорят плохие анализы мочи и высевание бактерий в бактериологическом анализе мочи в течение года. Большинство рецидивов происходит в течение первых 3 месяцев после первичной инфекции.

Если цистит обостряется 3 и более раз в год, то ставят диагноз «хронический цистит». Обострение хронического цистита проявляется теми же симптомами, что и острое заболевание. В перерывах между ними инфекция «дремлет». Лечить хронический цистит очень трудно, но возможно. В этом случае требуется комплексный индивидуальный подход.


Как избежать вероятных осложнений цистита?

К сожалению, многие пациенты, несмотря на все предупреждения, не считают цистит серьезным заболеванием. Поэтому они занимаются самостоятельным лечением. Чаще всего оно заключается в:

  • Приеме антибиотиков широкого спектра действия;
  • Превышении суточных дозировок и длительности приема препаратов;
  • Употреблении почечных травяных сборов с недоказанной эффективностью.

Результатом такого «лечения» становится то, что микроорганизмы приобретают устойчивость к антибиотикам и в последующем даже более мощные медикаменты не оказывают необходимого эффекта, а воспаление возвращается снова и снова [3].


Своевременное лечение для предотвращения осложнений

В современной медицине широко используются растительные препараты, привлекающие врачей и пациентов натуральным составом, высокой эффективностью и хорошей переносимостью. Особое место среди таких препаратов занимает фитопрепарат Канефрон® Н. Его неоценимая помощь при цистите доказана не только длительным опытом применения, но и рядом научных исследований.

Канефрон® Н – это комбинированный препарат, в состав которого входят трава золототысячника, корень любистока и листья розмарина. Эти растения издавна применяются при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Они оказывают следующее комплексное действие:

  • Мочегонное;
  • Противомикробное;
  • Антисептическое;
  • Спазмолитическое;
  • Противовоспалительное.

Своевременное обращение к терапевту или урологу предотвратит опасные последствия цистита и снизит вероятность осложнений и хронического течения заболевания.

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