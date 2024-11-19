Что можно перепутать с циститом?



Как проявляются ИМП?

Инфекции мочевыводящих путей по частоте встречаемости находятся на втором месте после острых респираторных заболеваний. Поэтому каждый человек имеет риск столкновения с этими заболеваниями. Чаще всего их первыми проявлениями бывают:

Частые, болезненные позывы к мочеиспусканию;

Выделение мочи малыми порциями;

Чувство боли и жжения при мочеиспускании;

Изменение цвета и запаха мочи;

Боли внизу живота и в области поясницы;

Повышение температуры тела;

Тошнота, рвота.

Ощутив на себе эти симптомы, человек может подумать, что они очень напоминают цистит. А значит, с ними легко справиться самостоятельно в домашних условиях, и начинает самолечение. В то время как лучше всего поспешить к врачу и установить, какое именно заболевание развилось и как с ним бороться. Ведь ИМП тоже бывают разные. По характеру течения они могут быть неосложненными и осложненными [1].

Неосложненная ИМП развивается, как правило, у изначально здоровых людей. Осложненные инфекции возникают у пациентов с обструкцией мочевыводящих путей, мочекаменной болезнью, поликистозом почек, доброкачественной гиперплазией предстательной железы, на фоне катетеризации мочевого пузыря. Важное значение играет наличие сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет и подагра. Поэтому при лечении ИМП и цистита важно обращать внимание на состояние здоровья в целом [1].



Каковы характерные признаки каждого из заболеваний?

Правильное и своевременное лечение критически важно для каждого, кто стремится быстро и наверняка избавиться от неприятных проявлений. Для этого необходимо понимать, какой отдел мочевыделительной системы страдает. Выделяют инфекцию нижних (цистит, уретрит) и верхних мочевых путей (пиелонефрит) [1, 2, 3].

Чаще ИМП развивается у женщин. Это связано с особенностями строения женской мочеполовой системы. У женщин мочеиспускательный канал короткий и широкий, что облегчает бактериям доступ к мочевому пузырю. При этом воспалительный процесс может начаться с уретрита (воспаления наружного отдела мочеиспускательного канала), спровоцировать цистит (воспаление мочевого пузыря) и при недостаточно активном лечении поразить почки с развитием пиелонефрита [1, 2, 3]. Как проявляются эти заболевания?

Уретрит. Развивается из-за попадания инфекции из заднего прохода или влагалища в мочеиспускательный канал. Также болезнь часто вызывают инфекции, передающиеся половым путем (ИППП): хламидии, гонорея, герпес. Уретрит проявляется частыми позывами к мочеиспусканию, болью и жжением в уретре, выделениями с неприятным запахом, повышением температуры тела [2].

Цистит. Возникает при попадании инфекции в мочевой пузырь. Основным возбудителем цистита является кишечная палочка. Заболевание начинается внезапно на фоне полного здоровья. Проявляется учащенным болезненным мочеиспусканием, частыми позывами в туалет, изменениями цвета и запаха мочи [2].

Пиелонефрит. Возбудителями заболевания являются кишечные палочки, энтерококки, стафилококки. При пиелонефрите повышается температура тела, возникают интенсивные боли в пояснице, мочеиспускание становится учащенным, возникают изменения в анализах крови и мочи. Пиелонефрит может приводить к повреждению почек и нарушению их функций [2].

Как видим, эти заболевания имеют существенные отличия, что сказывается на их лечении. Наиболее распространенной из перечисленных патологий является цистит.



Как отличить цистит от заболеваний со сходными симптомами?

Самостоятельно отличить цистит от других ИМП бывает довольно сложно. При первых же симптомах лучше всего поспешить к врачу, чтобы сдать анализы и разобраться с диагнозом и причинами, вызвавшим заболевание. Для этого врач назначит:

Общий анализ крови (часто при цистите в нем может не быть никаких изменений. Изредка отмечается лейкоцитоз и повышение СОЕ);

Общий анализ мочи (обнаруживаются лейкоциты, эритроциты, бактерии, белок 0,1 г/л);

Посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам;

Консультацию гинеколога (для диагностики гинекологических заболеваний).

В случаях осложненного и хронического течения цистита в период стихания воспалительного процесса может быть назначена цистоскопия. Она нужна для поиска аномалий строения мочевого пузыря и возможных образований в нем [2].



Как избежать ошибочного диагноза и лечения?

Чаще всего неправильная диагностика и лечение цистита связаны с самостоятельными попытками справиться с заболеванием. Нередко для этого применяются антибиотики широкого спектра действия. Не стоит этого делать! Ведь уретрит, цистит и пиелонефрит могут быть вызваны разными патогенами, соответственно, и антибиотики могут быть назначены совершенно разные. Кроме того, при неосложненном цистите нередко можно и вовсе обойтись без них.

Как мы видим, обследование при подозрении на цистит включает в себя небольшой перечень анализов и проводится достаточно быстро. Нужно всего лишь обратиться к врачу – урологу или терапевту. Врач не только правильно определит локализацию воспалительного процесса, но и исключит другие заболевания, способные приводить к нарушению мочеиспускания – пузырно-мочеточниковый рефлюкс, простатит у мужчин и бактериальный вагиноз у женщин. Обращение к врачу – единственный способ застраховать себя от ошибочного представления о своем заболевании и неправильного лечения. Зато вы будете спокойны, зная свой диагноз и своевременно начав лечение.



Как лечить цистит правильно?

Центральное место в лечении цистита и других нетяжелых воспалительных заболеваний мочевыводящих путей занимает немецкий комбинированный растительный препарат Канефрон® Н. Он содержит в своем составе растения, издавна применяющиеся при заболеваниях мочевыводящих путей и почек – золототысячник, розмарин и любисток. Эти растения обеспечивают комплексное действие лекарства:

Противовоспалительное;

Антимикробное;

Мочегонное;

Спазмолитическое.

Канефрон® Н можно спокойно применять в качестве монотерапии при неосложненном течении цистита. Его растительные компоненты содержат эфирные масла, флавоноиды и фенолкарболовые кислоты, оказывающие природное противомикробное действие. При этом они губительны только для патогенных микроорганизмов и не затрагивают полезную микрофлору человека. Усиливает антибактериальный эффект препарата его способность стимулировать диурез. С током мочи бактерии вымываются из мочевыводящих путей наружу и воспалительный процесс сходит на нет. К тому же Канефрон® Н быстро купирует неприятные симптомы цистита – воспаление, жжение и боль, нормализует анализы мочи [4, 5].

Канефрон® Н выпускается в 2-х удобных формах – таблетках и каплях. Благодаря хорошему профилю безопасности он успешно применяется у детей с 12-ти лет и взрослых [6].

На выбор препарата для лечения цистита влияет множество факторов. Канефрон® Н пользуется заслуженным доверием у врачей и пациентов за его эффективность, возможность применения как в качестве самостоятельного лечения, так и совместно с антибиотиками, а также для профилактики цистита. Но, прежде чем приобрести в аптеке лекарство для лечения цистита, проконсультируйтесь со специалистом – врачом или работником аптеки!

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