Цистит при менструации

Мы привыкли считать, что цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, возникающее на фоне простуды или после сильного переохлаждения. Однако, стоит помнить и знать и о других формах заболевания, например таких, как цистит при менструации. К слову, это состояние не такое уж и редкое. У некоторых женщин симптомы цистита часто проявляют себя в этот период, причем, в определенных случаях, появляются неизменно каждый месяц.



Почему возникает цистит при менструации и с чем это связано?

Многие женщины во время критических дней чувствуют себя выбитыми из колеи. Иногда у женщин отмечается боль в животе во время менструации. Бывает, что к этим ощущениям присоединяются симптомы цистита – боль внизу живота, жжение и учащенное мочеиспускание. Первая причина цистита при менструации – это изменение гормонального фона, связанное с началом цикла, нарушение баланса микрофлоры влагалища и снижение иммунитета. Менструальные выделения из влагалища легко попадают в уретру. Поскольку мочевыводящий канал у женщин короткий и широкий, инфекция легко достигает мочевого пузыря. Общий и местный иммунитет влияют на восприимчивость клеток мочевого пузыря к патогенным бактериям. Во время и после окончания менструации иммунная система у женщин работает в напряженном режиме. Именно по этой причине патогенные микроорганизмы легко проникают в органы мочеполовой системы. Цистит в таких условиях появляется на фоне общего угнетения защитных сил организма, из-за чего быстро присоединяется болезнетворная микрофлора.

На втором месте среди причин цистита при менструации стоят хронические воспалительные процессы органов малого таза. Дисменорея, также может быть причиной возникновения цистита при менструации. Болезненный процесс в матке может отражаться болью и в мочевом пузыре. Это состояние носит название «висцеро-висцеральная гипералгезия». Оно означает, что боль передается рефлекторно от одного болезненного органа к другому. Примечательно, что практически все женщины расценивают дискомфорт во время «критических дней» как вариант нормы, а вот медики уверены: боль при менструации не стоит терпеть, ее нужно облегчать.

К числу причин появления цистита во время менструации также относятся:

Несоблюдение личной гигиены. Это может привести к активному росту болезнетворных микроорганизмов и быстрому попаданию их в мочеиспускательный канал;

Изменение влагалищной микрофлоры и микрофлоры кишечника. Если у женщины обнаруживается молочница, которую провоцируют грибы рода Candida, то в период менструации они активно размножаются, попадают в мочеиспускательный канал и вызывают цистит;

Аллергическая реакция на средства личной гигиены (прокладки, интимные гели).

Поэтому, чтобы найти источник развития цистита при менструации, необходимо посетить и уролога и гинеколога.



Как проявляется цистит при менструации?

В целом симптомы цистита во время менструации и вне ее почти сходны. Они проявляются постоянной или повторяющейся болью в области мочевого пузыря, боль усиливается при наполнении мочевого пузыря и сопровождается болезненным мочеиспусканием. Среди основных проявлений этого заболевания выделяют:

частые позывы на мочеиспускание;

боль внизу живота и жжение в мочеиспускательном канале при мочеиспускании;

изменение запаха и цвета мочи;

симптомы общей интоксикации, усталость и сонливость;

может быть повышение температуры тела.

Цистит при менструации значительно снижает качество жизни женщины. Болезненный мочевой пузырь оказывает негативное влияние на самочувствие, поведение, настроение.



Как долго длится цистит?

В целом при своевременном и правильном лечении длительность заболевания не превышает 7-10 дней. Обычно, если цистит начался одновременно с менструацией, то по мере ее окончания, когда иммунитет женщины приходит в норму и уже может эффективно бороться с проникновением инфекции, симптомы цистита стихают. В ситуации, если цистит начинается до или после менструации, можно подозревать наличие простуды, воспалительного процесса в органах малого таза или заболевания, передающегося половым путем. В этих случаях продолжительность цистита зависит в том числе и от длительности заболевания, которое его спровоцировало. Поэтому важно проводить своевременную профилактику цистита при менструации, не пускать заболевание на самотек.



Нужно ли применять антибиотики при лечении цистита в этот период?

Чего точно не стоит делать при цистите во время менструации – это заниматься самолечением. Если вы подозреваете у себя это заболевание, обратитесь к гинекологу и к урологу. После выявления точной причины цистита лечащий врач назначит лекарства, направленные на лечение заболевания. Антибиотики назначаются лечащим врачом индивидуально, исходя из имеющейся клинической картины заболевания и подтверждения бактериальной инфекции. Это поможет подавить размножение и распространение патогенной микрофлоры и остановить цистит. Однако при своевременном обращении и раннем начале лечения можно обойтись более щадящим лечением, поэтому не затягивайте с визитом к врачу.



Как лечить данный вид цистита?

Для уменьшения боли и неприятных ощущений при мочеиспускании при цистите во время менструации часто используются спазмолитики (дротаверин) и нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, диклофенак). Однако, это симптоматическое лечение. Многие врачи в качестве основного препарата назначают Канефрон® Н чтобы полностью повлиять на все звенья развития цистита.

В состав Канефрона® Н входят растения, эффективные при заболеваниях мочевыводящих путей – золототысячник, любисток, розмарин. Они обладают антиадгезивным (препятствуют прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря), противовоспалительным, спазмолитическим, мочегонным и обезболивающим действием. Канефрон® Н быстро улучшает самочувствие при цистите: уменьшает воспаление и боль при мочеиспускании и сокращает число внезпапных позывов на мочеиспускание.. Благодаря мочегонному действию происходит выведение патогенных бактерий из мочевых путей и солей, что способствует профилактике бактериального инфицирования и мочекаменной болезни. Такое действие препарат оказывает благодаря эфирным маслам, усиливающим кровообращение в почках. При этом резистентность (устойчивость) болезнетворных микроорганизмов к Канефрону® Н не развивается.

Эффективность Канефрона® Н при цистите во время менструации научно доказана. В 2016 году в Новосибирске было проведено пилотное исследование среди небеременных женщин 17-24 лет, страдающих дисменореей и циститом на фоне менструации. Женщины были тщательно обследованы для исключения органических заболеваний. Все пациентки принимали Канефрон® Н по 2 таблетки 3 раза в день в течение 1-го месяца и Циклодинон® по 1 таблетке утром в течение 3-х месяцев. Эффективность лечения оценивали по уменьшению боли и улучшению качества жизни. Через 3 месяца все пациентки отметили существенное улучшение по изучаемым параметрам.



Что делать, чтобы избежать развития цистита при менструации?

Для профилактики цистита при менструации нужно:

тщательно следить за гигиеной интимной области;

менять прокладки как можно чаще;

своевременно лечить гинекологические заболевания;

избегать переохлаждения;

пить больше жидкости;

при первых же признаках цистита принимать Канефрон® Н.

При обострении цистита Канефрон® Н помогает быстро снять воспаление, спазмы и боль. Препятствует развитию хронического процесса.

Литература: