Профилактика цистита. Как избежать обострения?

Острый цистит – одно из самых распространенных урологических заболеваний. Наиболее часто циститом страдают женщины. К 25 годам 30% женщин переносят цистит хотя бы 1 раз в жизни, а общая распространенность заболевания составляет до 700 случаев на 1000 женщин детородного возраста. Нередко отмечаются повторные эпизоды заболевания. О рецидивирующем цистите говорят в том случае, если возникает 2 повторения заболевания в течение 6 месяцев или 3 эпизода в течение года. Как разорвать «замкнутый круг» болезни?



Каковы предпосылки развития цистита?

Острый цистит может возникнуть на фоне полного благополучия, но чаще есть определенные способствующие факторы к развитию заболевания. Такими предпосылками могут быть:

Общее и местное переохлаждение

Надели юбку покороче на прогулку, а на дворе зима? Вышли на улицу в легком пуховике, а прогулка затянулась на несколько часов? Перемерзли на остановке в ожидании маршрутки? Осторожно, результатом этого может стать цистит.

Нарушение правил личной гигиены

Причем в эту группу попадают как «грязнули», игнорирующие правильный уход в интимной зоне, так и «чистюли», чрезмерно увлекающиеся всевозможными средствами для интимной гигиены, приводящими к нарушению биоценоза влагалища, а также любительницы узкого, тонкого и тесного белья из синтетических материалов.

Употребление малого количества жидкости и погрешности в питании

Прием острой пищи, раздражающих мочевые пути напитков и алкоголя является своеобразной пищевой провокацией, которая способна обострить воспалительный процесс в мочевом пузыре.

Наличие и перенесенные ранее генитальные и экстрагенитальные (не половых путей) инфекции – ИППП, вульвовагинит, ОРВИ, ангина, грипп

Другие заболевания организма (сахарный диабет, аномалии развития уретры, опухоли мочевыводящей системы, ВИЧ-инфекция)

Смена полового партнера

Период менопаузы и иные гормональные нарушения

Нарушения оттока мочи из мочевого пузыря

Спровоцировать цистит может также избыточная физическая нагрузка, подъемы тяжестей. Определенную роль играет и наследственная предрасположенность.



Каковы основные причины, которые вызывают цистит?

Основная причина появления цистита – инфекция. Чаще всего ей являются бактерии (на первом месте стоит кишечная палочка, далее идут стафилококки, клебсиеллы, энтерококки, протей). Некоторые бактерии присутствуют в норме на слизистой оболочке мочевых путей у здоровых девушек и женщин, но при снижении иммунитета могут вызывать воспалительный процесс.

Цистит могут вызывать и бактериальные инфекции, передаваемые половым путем. В некоторых случаях провокаторами заболевания становятся вирусы, простейшие и грибы.

Рецидивы цистита могут происходить из-за повторного инфицирования другим возбудителем, либо сохраняющейся инфекцией того же вида.

Также следует помнить, что у женщин во время беременности или менопаузы меняется гормональный фон, поэтому организм хуже борется с инфекциями, что повышает риск развития цистита.



Что нужно делать для профилактики цистита?

Те, кто хоть раз переносил цистит, хорошо знают его основные признаки:

Тянущие боли внизу живота

Постоянные позывы на мочеиспускание

Дискомфорт, боль внизу живота

Частое болезненное мочеиспускание, после которого нет чувства облегчения

Моча мутная, темная с неприятным запахом, иногда может быть с кровью

В связи с тем, что заболевание не только неприятное, но и в некоторых случаях опасное (цистит может осложниться воспалением почек при попадании туда инфекции из мочевого пузыря восходящим путем), очень важна его профилактика. Что нужно делать для профилактики цистита?

Избегайте переохлаждений и сквозняков, тепло одевайтесь в холодное время года.

Следите за интимной гигиеной. Нижнее белье нужно менять ежедневно и обязательно принимать душ. Нижнее белье должно быть комфортным и, желательно, из натуральных материалов. Тогда оно не будет раздражать кожу и слизистую оболочку и мешать кровообращению.

Своевременно лечите гинекологические и простудные заболевания. Ведь они могут стать причиной цистита: бактерии легко попадают в уретру контактным или гематогенным путем.

Употребляйте не менее 1,5–2 литров жидкости в сутки. Бактерии выводятся вместе с мочой, поэтому шанс на повторение заболевания уменьшается.

Соблюдайте диету (избегайте чрезмерного употребления острых, копченых и соленых блюд, крепкого кофе и алкоголя, газированных напитков).

Не терпите позывы к мочеиспусканию и полностью опорожняйте мочевой пузырь.

Принимайте растительные уросептики. Хороший выбор – немецкий растительный препарат Канефрон® Н.



Как избежать обострения цистита?

Если цистит все-таки появился, то не занимайтесь самолечением – идите к врачу. При быстром и правильном лечении цистит редко приводит к осложнениям. Вам нужно будет сдать общие анализы крови и мочи, возможно пройти дополнительные обследования, чтобы правильно установить диагноз заболевания. Если диагноз подтвердится, то вам будет назначено лечение, оказывающее антиадгезивное (препятствует прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря), противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое и диуретическое действие. Цистит, вызванный бактериальной инфекцией, обычно лечат с помощью антибиотиков. Лечение неинфекционного цистита зависит от его причины. Обязательно следуйте всем предписаниям врача.

В качестве лекарственного средства растительного происхождения, оказывающего такое комплексное действие, рекомендуется применение фитопрепарата Канефрон® Н, способного быстро уменьшить воспаление при цистите.

Канефрон® Н ценят многие врачи за надежность, эффективность и безопасность. Лекарство внесено в клинические протоколы лечения цистита и мочекаменной болезни Республики Беларусь. В Европе Канефрон® Н применяется с 1934 года и уже более 20 лет - в России и Беларуси. Канефрон® Н обладает оптимальным набором свойств для лечения и профилактики цистита и других инфекций мочевыводящих путей.

Пациентам с рецидивирующим (хроническим) циститом рекомендуется прием фитотерапевтического препарата Канефрон® Н в дозе по 2 т (или по 50 кап) 3 раза в день, в течение 3-х месяцев приема для профилактики рецидивов цистита.



Канефрон® Н – растительное средство для лечения и профилактики цистита.

В состав лекарства входят трава золототысячника, корень любистока, листья розмарина. Препарат Канефрон® Н оказывает комплексное действие: мягкое диуретическое, антиадгезивное (препятствует прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря), спазмолитическое, противовоспалительное, обезболивающее, нефропротективное. Прием препарата способствует созданию благоприятных условий для вымывания мелких мочевых камней и предупреждению формирования новых мочевых камней, уменьшает воспаление и боль, а также вероятность прикрепления бактерий к слизистой оболочке мочевыводящих путей, что приводит к оздоровлению мочевыводящей системы и увеличению безрецидивного периода.

В исследованиях доказано, что прием препарата Канефрон® Н в сочетании со стандартной антибиотикотерапией повышает ее эффективность, ускоряет выздоровление, предупреждает возникновение новых эпизодов цистита. Канефрон® Н может применяться у детей старше 12 лет, взрослых людей и беременных женщин. С Канефрон® Н вы на шаг впереди в лечении и профилактике цистита.

