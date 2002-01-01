Как проявляется цистит?

Цистит – это острый или хронический рецидивирующий воспалительный процесс в стенке мочевого пузыря. В основном проблемы такого рода возникают в холодную погоду. Их развитию способствуют переохлаждение и снижение иммунитета после перенесенных ОРВИ, поэтому зимой риск заболеть циститом повышается. Разбираемся, как лечить цистит так, чтобы не пришлось «встречаться» с ним повторно.



Каковы основные симптомы цистита?

Причиной цистита чаще всего являются патогенные бактерии, и только в некоторых случаях – вирусы. Характерная современная особенность цистита – тенденция к частым (до 10% у женщин и детей) рецидивам и хроническому течению. Кто хоть раз переносил это заболевание, знает, насколько это нежелательно. При цистите отмечается частые позывы в туалет, которые сопровождаются чувством переполнения мочевого пузыря, болью внизу живота и жжением в основании мочеиспускательного канала после мочеиспускания. Может повышаться температура тела до 37 – 37,5 0 С. Для многих заболевших характерно плохое общее самочувствие. Опасен не только сам цистит, но и его последствия. Затяжное воспаление может обернуться причиной хронического процесса и поражением почек. Пиелонефрит, недержание мочи, бесплодие – все эти заболевания могут быть последствиями перенесенного цистита. Поэтому так важно соблюдать рекомендации врача и проводить своевременную профилактику урогенитальных инфекций.



Каковы особенности течения острого цистита у женщин и мужчин?

Женщины страдают от цистита в 5 раз чаще, чем мужчины. Причиной этого являются особенности строения женского тела. Наружное отверстие мочеиспускательного канала находится в непосредственной близости к влагалищу и анальному отверстию. Это создает повышенную вероятность проникновения микроорганизмов в уретру. А короткий и широкий мочеиспускательный канал позволяет более легкое попадание инфекции в мочевой пузырь. Способствуют появлению признаков цистита хронические заболевания, частые простуды и сниженный иммунитет, гормональная перестройка женского организма в определенные периоды жизни (беременность, кормление грудью, климакс). Однако это не значит, что мужчинам «повезло» больше. Цистит довольно часто поражает пожилых мужчин, у которых может быть аденома предстательной железы, из-за чего происходит задержка мочи. Это, а также проведение различных медицинских манипуляций, способствует инфицированию мочевого пузыря и развитию цистита. Самое неприятное в том, что большая часть пациентов сталкиваются с симптомами этого заболевания повторно.



В чем отличия между острым и хроническим циститом?

Острый цистит обычно возникает внезапно после переохлаждения или простуды. Основными его симптомами являются частое, болезненное мочеиспускание, боли внизу живота, воспалительные изменения в анализах мочи. При этом интенсивность боли при мочеиспускании нарастает, иногда боль может принимать почти постоянный характер. Острый цистит протекает от 6-8 до 10-15 дней. Более длительное течение цистита говорит о наличии сопутствующего заболевания, поддерживающего воспалительный процесс.

Симптомы хронического цистита обычно несколько стерты. Хронический цистит протекает либо в виде непрерывного процесса с постоянными более или менее выраженными жалобами и изменениями в анализах мочи (бактериурия, лейкоцитурия), либо принимает рецидивирующее течение с обострениями, протекающими с симптомами острого цистита, и ремиссиями, в период которых проявления заболевания отсутствуют.



Как отличить цистит от другой патологии мочевыводящих путей?

Разобраться в местонахождении воспалительного процесса (мочеточники, мочевой пузырь, почки) самостоятельно бывает довольно сложно. Для точной диагностики острого цистита и отличий его от других урологических (и не только) заболеваний недостаточно знать его симптомы и проявления. Если есть хоть какие-то сомнения, лучше обратиться к врачу. Специалист проведет дополнительные исследования и поставит точный диагноз. Врач может назначить:

Общие анализы крови и мочи.

Анализ мочи по Нечипоренко.

Посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам.

В случае хронического цистита проводится цистоскопия.

Помимо перечисленных процедур и анализов женщинам стоит посетить гинеколога и сделать УЗИ.



Какова роль фитотерапии в лечении и профилактике цистита?

При цистите обязательным шагом является назначение антибиотиков. Дополнительно проводится фитотерапия. Она необходима для уменьшения воспалительных явлений и боли, нормализации мочеиспускания и предупреждения рецидивов заболевания. Кроме того, фитотерапия создает благоприятный фон для восстановления после лечения антибиотиками. Преимущества лекарственных трав и их экстрактов состоят в том, что они в терапевтических дозировках обычно хорошо переносятся, редко вызывают побочные действия и могут применяться в составе традиционных схем лечения или дополнять их для профилактики повторных эпизодов заболевания. В определенных ситуациях не только пациенты, но и врачи отдают предпочтение растительным препаратам. Например, в комплексном лечении цистита широко применяются экстракты травы золототысячника, корней любистока, листьев розмарина.



Краткий путеводитель по лекарственным травам при цистите.

Трава золототысячника является универсальным иммуностимулирующим, лечебным и профилактическим средством. Она оказывает комплексное лечебное воздействие на организм человека:

Обладает противовоспалительным, мочегонным, спазмолитическим и обезболивающим эффектами;

Устраняет развитие патогенных бактерий;

Улучшает кровоснабжение почек.

Корни любистока также обладают многочисленными полезными свойствами — противовоспалительным, успокаивающим, заживляющим, противоотечным, обезболивающим, тонизирующим, укрепляющим, мочегонным.

Листья розмарина оказывают:

антиоксидантный эффект;

уничтожают болезнетворные бактерии (стафилококки, стрептококки, кишечные палочки, дрожжевые грибы);

общеукрепляющее и успокаивающее действие.

В комплексе эти травы действуют сильнее и эффективнее, чем по-отдельности. Все эти травы есть в составе немецкого препарата Канефрон® Н. Лекарство оказывает комплексное действие: уменьшает воспаление и боль при цистите, оказывает мягкий мочегонный эффект, улучшает кровоснабжение, сохраняет естественную микрофлору мочевыводящих путей. Применение препарата Канефрон® Н основано на опыте длительного применения формулы на основе трех перечисленных выше лекарственных растений. Препарат используется не только для лечения циститов, но и для их профилактики. Доказано, что Канефрон® Н, включенный в схему лечения рецидивирующего цистита, после трехмесячной терапии снижает количество рецидивов на 73%. Канефрон® Н помогает уменьшить воспаление мочевого пузыря, нормализует его функцию, сокращает риск развития осложнений цистита и предупреждает его повторное возникновение.

