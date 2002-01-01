Диагностика пиелонефрита. Какие анализы сдать?

Некоторые люди, столкнувшись с пиелонефритом, недоумевают: для чего нужно тратить время на прохождение различных обследований и сдавать массу анализов? Не проще ли просто получать лечение в течение определенного времени? Однако важно помнить о том, что пиелонефрит – одно из наиболее тяжелых заболеваний, способных давать опасные осложнения. Поэтому врач должен определить, насколько серьезна ситуация, и иметь возможность контролировать эффективность лечения. Если вы действительно заботитесь о своем здоровье, то найдете время для того, чтобы пройти все необходимые обследования, и убедиться, что воспалительный процесс угас.



Как можно без анализов заподозрить пиелонефрит?

Пиелонефрит – это инфекционно-воспалительное заболевание почечной паренхимы и полостной системы почек. Вместе с уретритом, циститом и бессимптомной бактериурией он входит в общую группу заболеваний под названием «инфекции мочевыводящих путей».

Наиболее характерными проявлениями заболевания являются: повышение температуры, ознобы, тошнота, общая слабость, тупая ноющая боль в боку на стороне поражения или внизу спины, частое мочеиспускание, отеки. К счастью, при пиелонефрите в большинстве случаев процесс односторонний (в 96% случаев) и только в 2-4 % поражаются обе почки. Поражение почек можно предположить по изменению характера мочи: она становится мутной, иногда с неприятным запахом. Если у вас возникла такая ситуация, нужно незамедлительно поспешить к врачу, чтобы пройти полное обследование и подобрать эффективное лечение.



Каковы основные методы диагностики пиелонефрита?

«Золотой стандарт» диагностики пиелонефрита – выявление в моче лейкоцитов и бактерий в сочетании с типичными жалобами (классическая триада – боль в пояснице, лихорадка, дизурия). Дополнить диагностическую картину помогает инструментальное обследование (УЗИ почек). При подозрении пиелонефрита врач назначает:

Общий анализ крови

Назначается для определения тяжести процесса. При осложненном пиелонефрите в крови увеличивается скорость оседания эритроцитов, определяется нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, анемия.

Общий анализ мочи

При пиелонефрите в моче характерно повышение уровня лейкоцитов (лейкоцитурия) и бактерий (бактериурия). Могут выявляться эритроциты в небольшом количестве (микрогематурия) и белок (протеинурия, до 1 г/сут)

Бактериологическое исследование (бак. посев мочи).

Проводится подсчет числа микроорганизмов в моче. При пиелонефрите обнаруживается бактериурия не менее 104 КОЕ/1 мл мочи. Также проводится определение чувствительности возбудителя к антимикробным препаратам.

Биохимический анализ крови и другие инструментальные исследования (УЗИ, КТ, МРТ, нефросцинтиграфия и др.) проводят по определенным показаниям (подозрение на осложненное течение пиелонефрита, рецидив пиелонефрита, диагностика почечной и печеночной недостаточности и др.).



На какой день нужно сдавать анализы при пиелонефрите?

Если есть вероятность пиелонефрита, нужно поспешить к врачу (терапевту или урологу) и незамедлительно сдать анализы. Женщинам исследование мочи рекомендуется проводить до менструации или через 2-3 дня после ее окончания. На протяжении курса лечения врач может назначить исследование мочи и общий анализ крови несколько раз для контроля эффективности лечения пиелонефрита.



Всегда ли необходимо делать УЗИ почек?

Ультразвуковое исследование почек – очень широко используемый метод в диагностике острого пиелонефрита. УЗИ почек назначается для подтверждения диагноза «пиелонефрит» в спорных случаях и исключения других заболевания почек (опухоли, гематомы, мочекаменной болезни).

При остром пиелонефрите очень важно исключить обструкцию мочевых путей. Для этого также проводят УЗИ.

Рекомендуется выполнять УЗИ при подозрении на гнойные формы острого пиелонефрита, хроническом пиелонефрите и подозрении на пиелонефрит при беременности.



В чем состоит профилактика пиелонефрита?

Появление пиелонефрита часто связано с простудными заболеваниями, которые могут возникать из-за переохлаждения. Профилактика ОРВИ, соблюдение физической активности и режима питания окажут благоприятное воздействие на иммунитет. Общие для всех меры профилактики пиелонефрита включают в себя:

выполнение правил интимной гигиены,

своевременное лечение инфекционных очагов в организме (кариес, тонзиллит),

регулярное прохождение профилактических осмотров,

избегать переохлаждений,

регулярное опорожнение мочевого пузыря, не «передерживать» мочу,

здоровое питание, употребление свежих овощей и фруктов,

укрепление иммунитета.

Также важно своевременно лечить инфекции нижних мочевыводящих путей (ИМП), чтобы не допустить развития восходящего пиелонефрита. Если же такая проблема все же возникла, то без промедления обращаться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением.

В лечении и профилактике ИМП хорошо помогает фитотерапия. Применение растительных препаратов, таких, как Канефрон® Н, позволяет уменьшить частоту осложнений при этих заболеваниях и достичь скорейшего выздоровления.



Современная фитотерапия в лечении воспалительных заболеваний мочевыводящих путей

Канефрон® Н – это комплексный растительный препарат немецкого производства. Он содержит в своем составе траву золототысячника, корни любистока, листья розмарина. Препарат произведен компанией «Бионорика» согласно концепции «фитониринг». Это означает, что при его производстве учтено все до мелочей – на собственных плантациях выращено экологически чистое сырье, применяется запатентованный состав с выверенным соотношением и действенными дозировками компонентов, проведены исследования эффективности и безопасности средства.

Канефрон® Н уменьшает воспаление и боль, способствует выведению из мочевых путей патогенных микроорганизмов, оказывает мягкое мочегонное, спазмолитическое, нефропротекторное действие. Применение этого качественного растительного препарата сокращает продолжительность использования антибиотиков, ускоряет выздоровление. Благоприятное действие при инфекциях мочевыводящих путей Канефрон® Н оказывает не только у взрослых, но и у детей. Лекарство выпускается в таблетках и каплях для приема внутрь и может назначаться детям с 12 лет и взрослым.

Литература:

1. О. В. Кисельникова, Т. Г. Пухова. Возможности фитотерапии в лечении рецидивирующего пиелонефрита у детей. «Педиатрическая фармакология» №3, 2007

2. Урология по Дональду Смиту. Под ред. Э. Танахо, Дж. Маканича.- М.Практика, 2005.-819 с.

3. Урология. Российские клинические рекомендации/под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко Д.Ю.Пушкаря. – 2018 г.-с.475-488

4. Е. В. Архипов, О. Н. Сигитова, А. Р. Богданова. Современные рекомендации по диагностике и лечению пиелонефрита с позиций доказательной медицины. «Вестник современной клинической медицины» №6, том 8, 2015

5. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Канефрон® Н для специалистов

6. Л. Е. Белый Неотложная урология: Руководство для врачей.- М.: ООО «Медицинское информационное агентство». 2011 г. -472с.