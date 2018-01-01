

В нашей культуре существует множество поговорок и мудрых высказываний про здоровое питание. «Мы есть то, что мы едим», «нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть», «ешьте пищу как лекарство, чтобы не есть лекарства, как пищу». Эти и многие другие утверждения полностью справедливы. Им отдает должное и современная медицина, ведь не зря разработаны диеты при самых различных заболеваниях, которые помогают быстрее восстановить здоровье. В этом материале речь пойдет про диету при пиелонефрите.

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Почему важно соблюдать диету при пиелонефрите?

Пиелонефрит – это инфекционное поражение интерстициальной ткани почек с последующим вовлечением внутренних структур – почечных лоханок и чашечек. Чаще всего пиелонефрит встречается среди женщин. Это происходит из-за особенностей с