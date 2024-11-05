Как часто нужно ходить в туалет

Каждая женщина хотя бы раз в жизни совершала ошибки, которые могли негативно отразиться на ее здоровье. Например, одной из причин возникновения заболеваний мочевыделительной системы может стать несвоевременный поход в туалет.

Ошибка №1. Слишком долго терпеть

В туалет надо ходить, когда хочется. В это время мочевой пузырь комфортно наполнен. Это самый подходящий момент, чтобы справить нужду.

Игнорирование позывов к мочеиспусканию приводит к нежелательным последствиям: атрофии мышц тазового дна, развитию инфекций и повреждений. Бактерии задерживаются в мочевыводящих путях и вызывают воспаление, которое может распространиться по мочеточникам и поразить почки, вызывая серьезные осложнения. Когда мочевой пузырь заполнен до предела, он растягивается. Как следствие – недержание или, наоборот, задержка мочи.

Ошибка №2. Ходить в туалет заранее

Если призывать мочевой пузырь избавиться от жидкости, пока он еще недостаточно наполнился, это может привести к привыканию недостаточного хранения мочи.

Мочевой пузырь может хранить до 800 миллилитров жидкости. Позывы к мочеиспусканию начинаются примерно от 250 миллилитров. Если опорожнять мочевой пузырь каждые полчаса-час, его вместимость может сократиться. Мочевой пузырь будет подавать сигналы даже если в туалет совсем не надо.

Ежедневная норма посещения туалета составляет 6-8 раз. Допускается 1-2 ночных похода, но в идеале вы вставать не должны — это может быть симптомом заболевания. Обязательно обратитесь к врачу если вас беспокоят какие-либо, даже, самые незначительные симптомы.

Что делать, если осложнений не удалось избежать?

Для лечения заболеваний мочевыделительной системы, вызванных редким или частым походом в туалет, применяется растительный лекарственный препарат Канефрон® Н. Он выпускается в каплях и таблетках. Их состав и инструкции по применению отличаются, внимательно ознакомьтесь с ней перед приемом лекарства.