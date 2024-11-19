Какие выделения бывают при цистите у женщин?



Что является причиной цистита?

Основная предпосылка появления цистита – это колонизация преддверия влагалища уропатогенной и условно-патогенной микрофлорой. При наличии определенных условий (снижение иммунитета на фоне переохлаждения или стресса, недавно перенесенные инфекции мочевыводящих путей, использование презервативов, влагалищных диафрагм, спермицидов) она активируется, попадает через мочеиспускательный канал восходящим путем в мочевой пузырь и вызывает его воспаление. Наиболее часто «виновата» в этом кишечная палочка. Она вызывает цистит в 75 – 95% случаев. Остальные случаи острого цистита могут быть обусловлены клебсиеллами, протеем, стафилококками. Если женщина уже получала антибиотики по поводу лечения цистита, спектр возбудителей может включать также грамотрицательную флору, устойчивую к действию антибиотиков. Поэтому, если нет осложнений, лучше обсудить с лечащим врачом более щадящие схемы лечения цистита [1].



Почему могут появляться выделения при цистите?

Цистит проявляется характерными разнообразными симптомами. В том числе, у женщины могут появляться специфические выделения из мочевого пузыря. Как правило, их причиной становятся именно бактерии и вызванный ими воспалительный процесс.

Характер выделений у женщин может быть самым разным. Это зависит как от индивидуальных особенностей организма, так и от наличия или отсутствия осложнений и сопутствующих заболеваний. Особое внимание нужно уделять изменению характера привычных выделений, поскольку они могут говорить о воспалительном процессе и необходимости обращаться к врачу [2].



Всегда ли выделения у женщин говорят о заболевании?

Любая женщина ежедневно отмечает у себя белые или желтоватые пятна на белье или ежедневных прокладках. Это абсолютно нормальное явление. Эти пятна дает физиологический вагинальный секрет – нормальные женские выделения. Они содержат в себе жидкость, которую вырабатывают железы влагалища, клетки слизистой оболочки и бактерии, которые входят в состав нормальной микрофлоры. Состав и количество таких выделений индивидуальны. Их цвет, консистенция и обилие зависят от возраста женщины и фазы менструального цикла. Изменение этих параметров и появление специфических выделений говорит о развитии различных заболеваний. Как правило, выделения из влагалища не связаны с патологией мочевого пузыря. Для поиска причины их появления женщине нужно посетить гинеколога.



Какие выделения из мочевого пузыря могут быть при цистите?

Классический острый неосложненный цистит, как правило, не сопровождается выделениями из мочеиспускательного канала. Они более характерны для осложненного течения цистита и появления сопутствующих воспалительных заболеваний – уретрита, цервицита, вагинита [4,5]. Женщине нужно насторожиться, если она отмечает у себя из мочеиспускательного канала:

Обильные слизистые выделения прозрачной или желтоватой окраски. Они могут отмечаться в начальном периоде заболевания и говорят о воспалении в уретре и мочевом пузыре;

Гнойные выделения. Это – сигнал об опасности. При наличии таких выделений нужно срочно обращаться к врачу, поскольку высок риск осложненного течения болезни;

Кровянистые выделения светло-розового или красного цвета. Они обычно появляются, если в воспалительный процесс в мочевом пузыре вовлечены сосуды [3].

Важно не спутать выделения из мочевого пузыря при цистите и влагалищные выделения. Самостоятельно бывает трудно их различить. Поэтому важно обращать внимание на другие симптомы цистита, а также на изменения цвета и состава мочи.



Как изменяются анализы мочи при воспалении мочевого пузыря?

Общий анализ мочи — один из основных видов лабораторных исследований при цистите. Он помогает оценить состояние организма и исключить или подтвердить другие заболевания мочевыделительной системы.

В норме моча желтая и прозрачная, без патологических примесей. При цистите она становится мутной, с примесями, иногда с красным или розовым оттенком, приобретает неприятный запах. В анализе мочи при цистите будет выявлено:

Повышенное содержание лейкоцитов;

Наличие бактерий;

Повышенное содержание эритроцитов и белка.

Определение этих параметров позволяет врачу выяснить степень и характер воспаления мочевого пузыря, а также наличие осложнений [3]. Поэтому, если у женщины изменился цвет и запах мочи, в первую очередь необходимо сдать анализы.



Вы подозреваете у себя цистит. Нужно ли обращаться к врачу?

При цистите отмечаются следующие симптомы:

Частые позывы к мочеиспусканию;

Дискомфорт, чувство переполнения мочевого пузыря;

Болезненные ощущения в нижней части живота;

Боль и жжение во время мочеиспускания;

Изменение цвета и состава мочи, наличие примесей (крови или слизи).

В тяжелых случаях из-за воспаления мочевого пузыря может возникать недержание мочи. Также могут наблюдаться симптомы общей интоксикации. Женщину могут беспокоить озноб, слабость, быстрая утомляемость, повышение температуры тела [4]. При подобных проявлениях нет смысла ждать, пока они пройдут сами собой или заниматься самолечением. Промедление или неправильное лечение могут привести к тяжелым осложнениям. Единственно верное решение – поспешить к врачу и выполнять его рекомендации.



Как лечить заболевание правильно?

В большинстве случаев острый неосложненный цистит успешно лечится растительными мочегонными препаратами в сочетании с противовоспалительными лекарствами без применения антибиотиков. Такой подход связан с тем, что рост устойчивости возбудителей цистита к антибиотикам нередко приводит к серьезным ограничениям и даже запрету применения ряда этих препаратов [1, 6].

Однако ни в коем случае не стоит думать, что после приема почечного чая цистит пройдет. Для его лечения нужны серьезные лекарства с доказанной эффективностью, такие, как Канефрон® Н (производство компании Бионорика, Германия). Он содержит целый комплекс лекарственных растений (экстракты золототысячника, розмарина и любистока) в определенных дозировках и пропорциях, эффекты которых дополняют и усиливают друг друга. Эффекты препарата обусловлены входящими в состав растений эфирными маслами (ими особенно богаты любисток и розмарин), фенолкарбоновыми кислотами (содержатся в розмарине, любистоке, золототысячнике), горечами (золототысячник). Что же происходит в организме при приеме Канефрона® Н?

Во-первых, препарат оказывает мощный противовоспалительный эффект. Он обеспечивается благодаря розмариновой кислоте и связан с подавлением синтеза медиаторов воспаления;

Во-вторых, Канефрон ® Н оказывает природное противомикробное действие. Его оказывают все лекарственные растения, входящие в состав препарата. Они содержат фенолкарболовые кислоты и эфирные масла, обладающие широким противомикробным спектром действия. Важно отметить, что это лекарство активно и при устойчивой к синтетическим препаратам микрофлоре. При этом Канефрон ® Н, в отличие от антибиотиков, не повреждает естественную микрофлору;

Н оказывает природное противомикробное действие. Его оказывают все лекарственные растения, входящие в состав препарата. Они содержат фенолкарболовые кислоты и эфирные масла, обладающие широким противомикробным спектром действия. Важно отметить, что это лекарство активно и при устойчивой к синтетическим препаратам микрофлоре. При этом Канефрон Н, в отличие от антибиотиков, не повреждает естественную микрофлору; В-третьих, мягкое мочегонное действие способствует выведению из организма патогенных бактерий и его оздоровлению. Кроме этого, на фоне приема препарата усиливается выведение мочевой кислоты. Это препятствует появлению камней в мочевыводящих путях;

В-четвертых, препарат оказывает спазмолитическое действие, благодаря чему уменьшаются неприятные и болевые ощущения [7].

Благодаря комплексному эффекту Канефрона® Н цистит быстро проходит. Улучшение при приеме препарата наступает в течение нескольких дней. Доказано, что через 7 дней его приема симптомы заболевания полностью исчезают у 82,4% пациенток. Продолжение лечения позволяет также избежать в дальнейшем развития рецидивов заболевания [8].

Прежде чем принимать Канефрон® Н, необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Ведь, в зависимости от характера заболевания иногда может потребоваться требуется лечение совместно с другими препаратами, в том числе и с антибиотиками. Однако, как мы видим, если нет осложнений и сопутствующих заболеваний, этот фитопрепарат и сам эффективно справляется с лечением цистита. Его прием способствует быстрой нормализации анализов мочи. Благодаря уникальному составу и особой технологии производства, Канефрон® Н существенно превосходит другие растительные препараты для лечения цистита. Лекарство хорошо переносится и имеет широкое применение.

Длительность курса лечения определяет врач. Если вы столкнулись с циститом, проконсультируйтесь с врачом, как долго вам необходимо применять Канефрон® Н [9].

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