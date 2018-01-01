Лечение цистита с позиций доказательной медицины

Важнейшим требованием современной клинической практики стала необходимость придерживаться принципов доказательной медицины. В лечении пациентов важно использовать только те лекарства и методы, которые тщательно изучены и доказаны. Для этого медицинские специалисты должны владеть методами научного информационного поиска. Как это делается, рассмотрим на примере Канефрона® Н – растительного препарата для лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей с доказанной эффективностью.



Как возникла доказательная медицина?

Медицина, основанная непосредственно на научных исследованиях, данных и фактах, зародилась относительно недавно — в начале 90-х годов XX века. Ее основатель, Дэвид Лоуренс Саккет, выдвинул постулат, что все решения в медицине должны приниматься только на основе достоверных научных данных. Ее появление было требованием времени, ведь применение лекарств с сомнительным или недоказанным эффектом таило в себе потенциальную опасность. А доказательная медицина оценивает не только положительные лечебные эффекты конкретного лекарственного средства при определенном заболевании, но и степень проявления нежелательных и побочных эффектов.

В России центр доказательной медицины был создан на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова профессором Василием Викторов