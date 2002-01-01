Народные средства для лечения цистита. Польза или вред?

Острый цистит у женщин – широко распространенное заболевание. Довольно часто те пациентки, которые хоть один раз перенесли цистит, сталкиваются с ним повторно. Увы, в этом коварство этого заболевания. Страдающие циститом, часто делают неверный вывод о том, что стандартные схемы лечения цистита, включающие в себя антибактериальную терапию, не достаточно эффективны, и ищут возможности лечения недуга с помощью народных средств. Чем может обернуться для здоровья этот подход?



В каких случаях могут помочь народные средства при лечении цистита?

К симптомам цистита относятся:

боль и жжение во время мочеиспускания;

частые позывы на мочеиспускание;

боль и тяжесть внизу живота;

может быть повышение температуры тела;

наличие крови в моче;

мутная моча

Надо отметить, что лечение цистита всегда должно быть комплексным. Некоторые препараты для лечения этого заболевания могут иметь нежелательные побочные эффекты. Поэтому лечение цистита народными средствами кажется хорошим решением, ведь лекарственные растения не принесут вреда организму человека. Однако ограничиваться только фитотерапией можно исключительно в случае неосложненного течения острого цистита. Также можно применять народные методы для профилактики цистита. Лечение и профилактику народными средствами лучше всего согласовать с врачом следующим категориям пациентов: детям; беременным женщинам; кормящим женщинам; людям, ранее уже переносивших эпизоды цистита.



Почему так важно вовремя обращаться к врачу за качественным лечением?

Лечение цистита включает в себя диету (исключение из питания жареных, острых, пряных продуктов, алкоголь), обильное питье, антибиотики или уроантисептики и фитотерапию, соблюдение правил гигиены. При необходимости применяются спазмолитики, анальгетики, противовоспалительные препараты, препараты для коррекции иммунного статуса. Может быть назначена физиотерапия. Поэтому и нужно советоваться с врачом, ведь только на приеме препаратов лечение цистита не замыкается. Однако, во многих случаях женщины занимаются самолечением цистита, не придавая особого значения этому заболеванию. При таком отношении к собственному здоровью цистит может дать осложнения.



Чем опасен плохо пролеченный цистит?

Достаточно распространенное осложнение цистита — пузырно-мочеточниковый рефлюкс, когда под воздействием длительного воспаления нарушается нормальный ток мочи из почек в мочевой пузырь. Мочеточниковые клапаны смыкаются неплотно, и возникает обратный заброс мочи из мочевого пузыря в почки. Это состояние может перерасти в воспаление почек (пиелонефрит) и привести к их серьезному поражению.

Исходом острого цистита может стать формирование рецидивирующего или хронического цистита. А кому нужны все эти неприятности? Лучше направить все усилия на борьбу с циститом с момента его появления.



Несут ли пользу народные средства в комплексном лечении цистита?

Средства народной медицины позволяют повысить эффективность лечения острого цистита и продлить период ремиссии при рецидивирующем цистите. Бороться с циститом помогают сборы лекарственных растений, оказывающих мочегонное и противовоспалительное действие. Растительные средства не вызывают привыкания и синдрома отмены, действуют мягко и практически без побочных эффектов, что позволяет применять их длительное время. Какие растения могут оказаться полезными при цистите?

Брусника.

О лечебных свойствах листьев и плодов брусники при цистите говорят часто. Ее принимают при лечении воспаления мочевого пузыря, сопровождаемого учащенным и болезненным мочеиспусканием, болевыми ощущениями, локализованными внизу живота. Благодаря мочегонному эффекту из организма естественным путем «вымываются» бактерии – возбудители цистита.

Клюква.

Оказывает бактериостатическое действие и повышает кислотность мочи, что оставляет меньше шансов болезнетворным бактериям. Флавоноиды и витамин С, которые содержатся в клюкве, противодействуют воспалительному процессу в мочевыводящих путях и способствуют общему укреплению иммунитета.

Любисток аптечный.

Корни любистока оказывают мочегонное действие. Они находят применение в народной медицине многих стран, а в Финляндии, Нидерландах и Швейцарии включены в национальные фармакопеи.

Помогают бороться с циститом многие растения – золототысячник, розмарин и другие.

Надо отметить, что лечение лекарственными травами - обстоятельный и длительный процесс. Работающему человеку достаточно сложно найти время, чтобы скрупулезно соблюдать все тонкости лечения народными методами. При этом наибольший эффект дает применение сборов лекарственных растений или стандартизированных фитопрепаратов. Готовые лекарственные средства отличаются удобством в применении и сочетают в себе рецепты народной медицины и научный подход. Примером такого лекарства является немецкий растительный препарат Канефрон® Н.



Канефрон® Н – научный подход к фитотерапии.

Канефрон® Н содержит экстракты травы золототысячника, корней любистока, листьев розмарина. Применение лекарственного препарата основано на опыте длительного применения этих лекарственных растений, которые зарекомендовали свою эффективность. В отличие от приготовленных самостоятельно травяных сборов в аптечном лекарстве тщательно контролируется качество и соотношение компонентов, а его эффективность подтверждена в многочисленных научных исследованиях. Канефрон® Н внесен в клинические протоколы лечения цистита и мочекаменной болезни Республики Беларусь.

Растения в составе Канефрона® Н усиливают и дополняют действие друг друга. Прием препарата на их основе способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании, снимает воспаление, оказывает мягкое мочегонное действие, что способствует выведению патогенных микроорганизмов. Научные исследования показывают схожую с антибактериальными препаратами эффективность Канефрона Н при лечении неосложненного цистита.

Поэтому, если вы решили воспользоваться методами фитотерапии для лечения цистита, обратите внимание на лекарственный растительный препарат Канефрон® Н.

