Хронический цистит: причины, основные симптомы и лечение

Хронический рецидивирующий цистит (рецидивирующая инфекция мочевых путей (РИМП) – это длительно протекающее воспаление мочевого пузыря, которое может приводить к изменениям структуры и функции органа. Заболевание обычно протекает с чередованием обострений и ремиссий. Если патология «далеко зашла», она может являться постоянным источником инфекции в организме, а симптоматика может стать постоянной. Но ведь это никому не нужно! Если такая ситуация складывается у вас, срочно принимайтесь за полноценное лечение хронического цистита.



Хронический рецидивирующий цистит – не такая уж и редкость. Около 30% женщин, перенесших острое воспаление мочевого пузыря, сталкиваются с повторными эпизодами заболевания в течение года. И к сожалению, в 10 % случаев наблюдается переход острого цистита в хроническую рецидивирующую форму. Заболевание чаще всего встречается у женщин, а устойчивость к антимикробному лечению делает его серьезной проблемой.

Обычно причиной цистита становится инфекция. Чаще это бактерии (кишечная палочка, стафилококки, клебсиеллы, энтерококки, иногда – возбудители инфекций, передаваемых половым путем), реже – вирусы (герпеса, аденовирусы), простейшие и грибы. Обострения хронического цистита происходят вследствие повторного инфицирования другим возбудителем либо персистирующей инфекцией того же вида.

Кроме этого, надо знать, что хронический цистит часто развивается на фоне других заболеваний мочеполовой системы или при сопутствующей патологии, которая способствует инфицированию мочевого пузыря. К факторам риска относятся переохлаждения, частые гинекологические заболевания, дисбиоз влагалища, гормональные нарушения, смена полового партнера, сахарный диабет, аномалии развития уретры.

Сопротивляемость организма и защитные свойства слизистой оболочки мочевого пузыря имеет большое значение в предупреждении развития рецидива. Местные нарушения кровообращения, высокая вирулентность бактерий и продолжительность пребывания их в мочевом пузыре способствуют возникновению цистита и его рецидивов.

Благоприятные условия для возникновения воспаления и появления симптомов хронического цистита создаются при нарушении оттока мочи, редких мочеиспусканиях с неполным опорожнением мочевого пузыря, снижении защитных свойств слизистой оболочки мочевого пузыря при вульвовагините, простатите, уретрите. Поддерживать патологию могут опухоли мочевыводящей системы, камни, различные дренажи, инородные тела. Также определенную роль играет наследственная предрасположенность.



Как проявляется хронический рецидивирующий цистит?

О хроническом рецидивирующем цистите говорят при наличии 2 и более обострений в течение 6 месяцев, либо 3 и более обострений в течение года. В настоящее время в таких ситуациях чаще употребляется термин «рецидивирующая инфекция мочевых путей» (РИМП), а диагноз «хронический цистит» устанавливается на основании эндоскопического и гистологического исследования.

При хроническом цистите воспаление протекает длительно (более 2 месяцев), при этом происходит повреждение не только слизистой оболочки, но и более глубоких слоев стенки мочевого пузыря. Опасность заболевания в том, что оно может протекать бессимптомно, с редкими (1 раз в год) или частыми (2 и более раз в год) обострениями. При скрытом течении симптомы хронического цистита и вовсе могут отсутствовать, а воспалительные изменения в мочевом пузыре обнаруживаются только при врачебном обследовании.

Хронический воспалительный процесс в стенке мочевого пузыря в итоге может приводить к склеротическим изменениям соединительной ткани мышечного слоя и глубоким структурным повреждениям мочевого пузыря.

Рецидив ИМП можно заподозрить по следующим симптомам, характерным в том числе и для острого цистита:

боль при мочеиспускании;

чувство жжения в уретре;

частое мочеиспускание с чувством неполного опорожнения мочевого пузыря;

боль в надлобковой области и низу живота;

недержание мочи у людей взрослого возраста;

неприятный запах и изменение цвета мочи.

Рецидивирующий цистит может протекать со стертой клиникой, без ярко выраженных симптомов. Поэтому об обострении хронического цистита стоит задуматься, если вы заметили даже один из перечисленных выше симптомов. Лучше всего незамедлительно обратиться за консультацией к специалисту. Ведь отсутствие лечения или неправильное лечение данного заболевания могут давать осложнения.



Какие осложнения могут быть при хроническом рецидивирующем цистите?

Основная опасность хронического рецидивирующего цистита – это появление осложнений со стороны почек, развитие так называемого «восходящего» пиелонефрита. Заболевание сопровождается симптомами общей интоксикации, повышением температуры, сильными болями в поясничной области. Пиелонефрит при отсутствии своевременного и правильного лечения также может принимать хроническое течение и приводить к ухудшению работы почек.

Хронический рецидивирующий цистит – это всегда неудобно. Рецидивирующее течение болезни существенно снижает качество жизни пациенток, нарушает не только физическое состояние, но и эмоциональное здоровье женщин.

Страдающие этим заболеванием вынуждены терпеть постоянные ограничения. Меняется разрешенное меню, появляются ограничения в половой жизни, пребывании на улице, социальной активности. Частые и болезненные позывы к мочеиспусканию вызывают негативные эмоции, могут приводить к сексуальным расстройствам и неврозам.

К счастью, хронический рецидивирующий цистит поддается лечению. Обратитесь к специалисту, имеющему опыт лечения цистита (урологу, терапевту или гинекологу), чтобы узнать, как избавиться от этой неприятной болезни.



Как избежать частых обострений хронического цистита?

Если женщина подвержена хроническому циститу, она должна уделять особое внимание мероприятиям, которые помогут избежать рецидивов. Для профилактики обострения необходимо:

избегать переохлаждений и сквозняков, тепло одеваться в холодное время года;

соблюдать адекватный питьевой режим, не менее 1,5-2 литров жидкости в сутки;

соблюдать правила личной гигиены;

не носить синтетическое и обтягивающее белье;

не терпеть позывы к мочеиспусканию и полностью опорожнять мочевой пузырь;

регулярно посещать гинеколога и своевременно лечить сопутствующую гинекологическую патологию, ИППП;

соблюдать диету (избегать употребления острых, копченых и соленых блюд, крепкого кофе и алкоголя). Диета необходима, поскольку любая острая пища и алкоголь являются своеобразной пищевой провокацией, которая способна обострить воспалительный процесс в мочевом пузыре.

После лечения рецидива заболевания, в ряде случаев для профилактики хронического цистита могут быть назначены иммунологические препараты, нитрофураны, низкие дозы антибиотиков и/или фитотерапия курсами на несколько месяцев. Хорошим вариантом для длительной и безопасной профилактики обострений хронического цистита является немецкий растительный препарат Канефрон® Н.



Как эффективно лечить хронический цистит?

Канефрон® Н внесен в клинические протоколы лечения циститов и мочекаменной болезни Республики Беларусь. В его состав входят три лекарственных растения: трава золототысячника, корня любистока, листья розмарина. Принимая Канефрон® Н, вы получаете несколько полезных эффектов. Противовоспалительное действие препарата способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании. Мягкое мочегонное действие обеспечивает выведение патогенных микроорганизмов из мочевыводящих путей. Спазмолитическое действие помогает отхождению мелких камней и песка при мочекаменной болезни, уменьшает боль при цистите и почечной колике. Лекарственные растения, входящие в состав Канефрона® Н, содержат вещества с широким антимикробным спектром действия и помогают бороться с инфекцией. В ряде исследований было показано, что фитопрофилактика рецидивирующей ИМП с использованием препарата Канефрон® Н приводит к достоверному снижению риска рецидива заболевания по сравнению с контрольной группой.

Канефрон® Н помогает уменьшить воспаление мочевыводящих путей, нормализует их функцию, сокращает риск развития осложнений после этих заболеваний и их повторное возникновение. Канефрон® Н также может применяться в комплексной терапии ИМП вместе с антибиотиками.

Способ применения и дозы: по 50 капель или по 2 таблетки 3 раза в день. Препарат применяется у взрослых и детей старше 12 лет. В случае следования схеме лечения и профилактики прогноз при лечении хронического цистита как правило благоприятный.

