Лого Канефрон

Таблетки, капли, пасты от цистита. В чем разница?

Цистит, или воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, по праву считается «женским» заболеванием. О нем не понаслышке знают около 60% женщин детородного возраста, и примерно у 60% пациенток случаются повторные эпизоды цистита. Поэтому не удивительно, что, получая назначения врача и сталкиваясь в аптеке с необходимостью выбора лекарственной формы препарата, многие задаются вопросом: а что лучше? Попробуем разобраться вместе.


Что такое форма лекарственного средства?

Лекарственная форма — это то удобное для применения состояние, которое придается лекарственному средству или лекарственному растительному сырью, при котором достигается необходимый лечебный эффект. По агрегатному состоянию выделяют следующие виды лекарственных форм:

  • Твердые (таблетки, капсулы, драже, порошки);

  • Мягкие (мази, кремы, пасты);

  • Жидкие (растворы, капли, сиропы).

Кроме этого, бывают дозированные и недозированные лекарственные формы. К последним относятся гель, крем, паста. Разработаны формы лекарств для наружного и внутреннего применения.

Лекарства, которые назначаются при цистите, чаще всего выпускаются в следующих лекарственных формах: таблетки, капли и пасты для приема внутрь. 


В чем отличия таблеток, капель и паст для лечения цистита?

Таблетки — одна из самых распространенных и удобных лекарственных форм. Таблетки получают прессованием лекарственных веществ или смеси лекарственных и вспомогательных веществ. Нередко их покрывают специальной оболочкой для защиты слизистой оболочки желудка и кишечника и препятствующей преждевременному разрушению лекарственного средства. Как правило, таблетки предназначены для внутреннего применения. Сам процесс применения очень простой – лекарство в таблетках нужно проглотить и запить водой.  

Таблетки имеют ряд преимуществ:

  • Простота и удобство применения; 

  • точность дозировки; 

  • возможность контролировать место и время всасывания лекарственных веществ;

  •  отсутствие неприятного вкуса и запаха;

  • удобство хранения и длительный срок годности.

 

Из недостатков таблеток можно отметить то, что действие лекарственных веществ иногда может развиваться относительно медленно; таблетки невозможно принимать при рвоте и некоторых других состояниях; при длительном хранении качество таблеток может ухудшаться.

Раствор или капли – это жидкая лекарственная форма, которая получается при растворении лекарственной жидкости или твердого лекарственного вещества в растворителе. Для внутреннего применения часто используются спиртовые растворы.  

Преимущества лекарств в каплях следующие:

  • простота и удобство применения;

  • при приеме внутрь они всасываются и работают быстрее, чем твердые лекарственные формы (таблетки и др.), действие которых проявляется после растворения их в организме;

  • возможность точного дозирования.

Недостатки жидких лекарственных форм (растворов, капель):

  • растворы хуже хранятся, в процессе хранения возможно помутнение и выпадение осадка;

  • менее удобны при транспортировке, требуют большего времени для приготовления и приема.

Паста для лечения цистита — это лекарство, которое предназначено для внутреннего применения. Имеет специфический запах и окраску темно-зеленого цвета. Лекарство относится к недозированным лекарственным формам. Для приема его помещают в чайную ложку, выдавливая из тюбика до полного ее заполнения, и растворяют в 1/2 стакана воды. Препарат отличается специфическим вкусом и запахом, поэтому подойдет не всем.


Как выбрать подходящую лекарственную форму препарата при цистите?

Оптимальный выбор при цистите – лекарства в таблетках или каплях для приема внутрь. Такой выбор основан на удобстве приема, возможности сочетать несколько препаратов и уверенности в соблюдении необходимой дозировки лекарственного средства. Однозначно сказать, что выбрать каждому конкретному человеку, таблетки или капли, невозможно. В первую очередь стоит ориентироваться на то, что вам индивидуально больше подходит. 


Можно ли применять различные лекарственные формы препаратов при цистите?

Перечень лекарств, применяемых при лечении цистита, достаточно объемный. В его входят:

Комплексное лечение всегда эффективнее. Выбор лекарственных форм в виде таблеток или капель для лечения цистита позволит сочетать различные группы медикаментов друг с другом. 

Хорошей альтернативой антибиотикам, которые обладают многими побочными отрицательными эффектами, противопоказаниями и подходят не всем группам пациентов, являются фитопрепараты. Но, если без антибиотиков все же не обойтись, их можно эффективно сочетать с применением растительных препаратов для лечения цистита. К таким лекарствам относится Канефрон® Н. 


Канефрон® Н – хороший выбор.

Канефрон® Н – это немецкий растительный лекарственный препарат, предназначенный для лечения нетяжелых воспалительных заболеваний мочевыводящих путей и уменьшения отложения мочевых камней. Действующие вещества растительного происхождения, входящие в его состав (трава золототысячника, корень любистока, листья розмарина), эффективны, безопасны и хорошо переносятся. Канефрон® Н относится к препаратам комплексного действия. Он быстро и эффективно лечит цистит. Обладает противовоспалительным, антиадгезивным (препятствует прикреплению бактерий в стенке мочевого пузыря) мочегонным, обезболивающим и спазмолитическим действием. Канефрон® Н выпускается в виде таблеток, покрытых оболочкой, и каплях для внутреннего применения. Лекарство показано взрослым и детям с 12 лет. Способ применения и дозы: по 50 капель или по 2 таблетки 3 раза в день не менее 2-4 недель.

Где купить канефрон

Литература:

  1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Канефрон® Н для специалистов

  2. М. В. Леонова. Новые лекарственные формы и системы доставки лекарственных средств: особенности пероральных лекарственных форм. Часть 1. «Лечебное дело» №2, 2009

  3. М. В. Леонова. Новые лекарственные формы и системы доставки лекарственных средств: особенности пероральных лекарственных форм. Часть 2. «Лечебное дело» №3, 2009

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...
Bionorica logo BY

Bionorica SE (Германия) — одна из ведущих мировых компаний-производителей лекарственных препаратов на растительной основе.

Европейское акционерное общество «BionoricaSE».

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE
    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,
    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

© Все права зарегистрированы. 2002—2025 Канефрон® (Canephron®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ (Канефрон Н капли, таблетки); Ротендорф Фарма ГмбХ (Канефрон Н таблетки, Канефрон Форте).


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.