Таблетки, капли, пасты от цистита. В чем разница?

Цистит, или воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, по праву считается «женским» заболеванием. О нем не понаслышке знают около 60% женщин детородного возраста, и примерно у 60% пациенток случаются повторные эпизоды цистита. Поэтому не удивительно, что, получая назначения врача и сталкиваясь в аптеке с необходимостью выбора лекарственной формы препарата, многие задаются вопросом: а что лучше? Попробуем разобраться вместе.



Что такое форма лекарственного средства?

Лекарственная форма — это то удобное для применения состояние, которое придается лекарственному средству или лекарственному растительному сырью, при котором достигается необходимый лечебный эффект. По агрегатному состоянию выделяют следующие виды лекарственных форм:

Твердые (таблетки, капсулы, драже, порошки);

Мягкие (мази, кремы, пасты);

Жидкие (растворы, капли, сиропы).

Кроме этого, бывают дозированные и недозированные лекарственные формы. К последним относятся гель, крем, паста. Разработаны формы лекарств для наружного и внутреннего применения.

Лекарства, которые назначаются при цистите, чаще всего выпускаются в следующих лекарственных формах: таблетки, капли и пасты для приема внутрь.



В чем отличия таблеток, капель и паст для лечения цистита?

Таблетки — одна из самых распространенных и удобных лекарственных форм. Таблетки получают прессованием лекарственных веществ или смеси лекарственных и вспомогательных веществ. Нередко их покрывают специальной оболочкой для защиты слизистой оболочки желудка и кишечника и препятствующей преждевременному разрушению лекарственного средства. Как правило, таблетки предназначены для внутреннего применения. Сам процесс применения очень простой – лекарство в таблетках нужно проглотить и запить водой.

Таблетки имеют ряд преимуществ:

Простота и удобство применения;

точность дозировки;

возможность контролировать место и время всасывания лекарственных веществ;

отсутствие неприятного вкуса и запаха;

удобство хранения и длительный срок годности.

Из недостатков таблеток можно отметить то, что действие лекарственных веществ иногда может развиваться относительно медленно; таблетки невозможно принимать при рвоте и некоторых других состояниях; при длительном хранении качество таблеток может ухудшаться.

Раствор или капли – это жидкая лекарственная форма, которая получается при растворении лекарственной жидкости или твердого лекарственного вещества в растворителе. Для внутреннего применения часто используются спиртовые растворы.

Преимущества лекарств в каплях следующие:

простота и удобство применения;

при приеме внутрь они всасываются и работают быстрее, чем твердые лекарственные формы (таблетки и др.), действие которых проявляется после растворения их в организме;

возможность точного дозирования.

Недостатки жидких лекарственных форм (растворов, капель):

растворы хуже хранятся, в процессе хранения возможно помутнение и выпадение осадка;

менее удобны при транспортировке, требуют большего времени для приготовления и приема.

Паста для лечения цистита — это лекарство, которое предназначено для внутреннего применения. Имеет специфический запах и окраску темно-зеленого цвета. Лекарство относится к недозированным лекарственным формам. Для приема его помещают в чайную ложку, выдавливая из тюбика до полного ее заполнения, и растворяют в 1/2 стакана воды. Препарат отличается специфическим вкусом и запахом, поэтому подойдет не всем.



Как выбрать подходящую лекарственную форму препарата при цистите?

Оптимальный выбор при цистите – лекарства в таблетках или каплях для приема внутрь. Такой выбор основан на удобстве приема, возможности сочетать несколько препаратов и уверенности в соблюдении необходимой дозировки лекарственного средства. Однозначно сказать, что выбрать каждому конкретному человеку, таблетки или капли, невозможно. В первую очередь стоит ориентироваться на то, что вам индивидуально больше подходит.



Можно ли применять различные лекарственные формы препаратов при цистите?

Перечень лекарств, применяемых при лечении цистита, достаточно объемный. В его входят:

Антибактериальные препараты;

Противовоспалительные средства;

Лекарства, укрепляющие иммунитет;

Растительные уросептики.

Комплексное лечение всегда эффективнее. Выбор лекарственных форм в виде таблеток или капель для лечения цистита позволит сочетать различные группы медикаментов друг с другом.

Хорошей альтернативой антибиотикам, которые обладают многими побочными отрицательными эффектами, противопоказаниями и подходят не всем группам пациентов, являются фитопрепараты. Но, если без антибиотиков все же не обойтись, их можно эффективно сочетать с применением растительных препаратов для лечения цистита. К таким лекарствам относится Канефрон® Н.



Канефрон® Н – хороший выбор.

Канефрон® Н – это немецкий растительный лекарственный препарат, предназначенный для лечения нетяжелых воспалительных заболеваний мочевыводящих путей и уменьшения отложения мочевых камней. Действующие вещества растительного происхождения, входящие в его состав (трава золототысячника, корень любистока, листья розмарина), эффективны, безопасны и хорошо переносятся. Канефрон® Н относится к препаратам комплексного действия. Он быстро и эффективно лечит цистит. Обладает противовоспалительным, антиадгезивным (препятствует прикреплению бактерий в стенке мочевого пузыря) мочегонным, обезболивающим и спазмолитическим действием. Канефрон® Н выпускается в виде таблеток, покрытых оболочкой, и каплях для внутреннего применения. Лекарство показано взрослым и детям с 12 лет. Способ применения и дозы: по 50 капель или по 2 таблетки 3 раза в день не менее 2-4 недель.

