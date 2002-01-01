Лечение цистита в домашних условиях. В чем опасность?

Лечение цистита в домашних условиях для многих людей весьма актуально. Ведь не все могут или не хотят тратить свое время, отстаивая длинные очереди к врачу. В свете этого возникает соблазн быстро вылечить цистит дома с помощью народных средств. Однако легкомысленное отношение к собственному здоровью чревато опасными последствиями. Лечение цистита – вполне посильная задача, однако помните, что медикаменты должен назначить лечащий врач в зависимости от вашей картины заболевания.



Осторожно, это цистит!

Циститом называется воспалительное заболевание мочевого пузыря. Оно имеет широкое распространение. Женщины заболевают циститом чаще, чем мужчины, поэтому они должны быть особенно внимательны к симптомам этого заболевания. Это связано с анатомическими особенностями женского организма — у женщин мочеиспускательный канал короткий и широкий, и по нему инфекция попадает в мочевой пузырь быстрее и легче, чем у мужчин.

Как правило, заболевание начинается остро. Цистит заявляет о себе болью, жжением при мочеиспускании, частым посещением туалета, изменением цвета и запаха мочи. Во время мочеиспускания, а иногда и вне его, отмечаются боли внизу живота и в мочеиспускательном канале. Сам процесс мочеиспускания затруднен, а в конце его может появляться несколько капель крови. Моча может становиться мутной.



Чем опасно несвоевременное лечение цистита?

Воспалительный процесс при несвоевременном или неправильном лечении может давать осложнения и, в ряде случаев, провоцирует другие заболевания. Основным симптомом цистита, который требует своевременного и быстрого реагирования, является боль в области живота и спины. Поэтому вопрос о том, как быстро и надолго снять боль при цистите в домашних условиях всегда волнует людей, которые столкнулись с этим заболеванием.

Для лечения неосложненного цистита применяются анальгетики, спазмолитики, противовоспалительные средства и фитопрепараты. Если лечение начать незамедлительно, есть вероятность обойтись без применения антибиотиков. Поэтому при первых же признаках цистита лучше поспешить к врачу и согласовать с ним схему лечения.



Почему нужно обращаться к врачу при первых же симптомах цистита?

Полагая, что можно самостоятельно справиться с циститом, заболевший человек отправляется за советом в интернет. И быстро обнаруживает там огромное количество рекомендаций по лечению цистита. А какие именно препараты выбрать в данном конкретном случае, и помогут ли они, не понятно. Как раз для этого и нужно консультироваться со специалистом, который подберет лечение. Одно дело, когда самочувствие не нарушено, симптомы выражены умеренно, и врач согласен, что в данном случае можно попробовать обойтись без антибиотиков. И совсем другое – когда при тяжелом течении цистита повышается температура, появляется тошнота, рвота, моча становиться мутной. Все эти признаки могут говорить в том числе и о другом, более серьезном заболевании, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу для дифференциальной диагностики цистита и лечения.

Отдельная тема – цистит во время беременности. Как его лечить, если прием антибиотиков строго противопоказан в этот период? Важно поспешить с визитом к врачу, особенно, если раньше вы уже сталкивались с этим заболеванием. Ведь во время беременности инфекция в мочевом пузыре может привести к пиелонефриту, вызвать внутриутробную инфекцию плода, спровоцировать выкидыш или преждевременные роды. Поэтому во время беременности к проявлениям цистита нужно относится особенно серьезно и незамедлительно обращаться к врачу.



Осложнения, которые могут возникнуть при самолечении цистита.

Нередко острый цистит, особенно при неправильном лечении в домашних условиях, может переходить в хроническую форму. Ведь человек, не владея знаниями о том, как долго должен длиться курс лечения, может принять 2-3 дня какой-нибудь антибиотик, и проявления заболевания уменьшаться. Человек будет считать себя здоровым, а воспалительный процесс – протекать дальше в стертой форме. Цистит снова напомнит о себе при первом же переохлаждении. Только вылечить его будет значительно сложнее. Другая опасность – самостоятельное лечение цистита антибиотиками в неограниченных количествах. Это может привести к появлению высокой устойчивостью к лечению этими препаратами. Тогда даже врачу может быть непросто справиться с такой ситуацией. Еще одна опасность состоит в том, что хронический цистит может маскировать другое заболевание. Поэтому лечение цистита, особенно впервые возникшего, должно основываться на диагностике заболевания.



Комплексное лечение цистита.

Примером растительного лекарственного препарата для лечения цистита является Канефрон® Н. Он производится в Германии, является высококачественным лекарственным препаратом и имеет натуральный состав (экстракт травы золототысячника, корень любистока, листья розмарина). Учеными доказано, что сегодня для лечения острого неосложненного цистита можно использовать монотерапию препаратом Канефрон® Н, и только при необходимости добавлять антибиотики при цистите. Такой подход позволяет снизить количество рецидивов цистита в будущем и сократить прием количества антибиотиков за год.

Препарат оказывает противовоспалительное, антиадгезивное (препятствует прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря), спазмолитическое и обезболивающее, мочегонное действие. С началом приема препарата быстро проходят боль и жжение, стихает воспалительный процесс.

Препарат можно приобрести в аптеке в форме раствора и таблеток. При применении Канефрона® Н необходимо пить больше жидкости. Препарат может применяться у взрослых, беременных женщин, детей старше 12 лет.

Врачи часто назначают Канефрон® Н в качестве основного препарата для лечения неосложненного цистита, ведь он имеет натуральный состав, эффективен и безопасен. Принимайте проверенные препараты и будьте здоровы.

