Антибактериальные препараты при цистите

Острый цистит является широко распространенным заболеванием. По данным статистики, им страдает до 5% населения. Чаще всего цистит вызывают патогенные бактерии, поэтому основной метод лечения – антибиотики. Но, поскольку цистит склонен повторяться, многие пациенты получают по несколько курсов антибиотиков ежегодно, что ведет к антибиотикорезистентности и неблагоприятным последствиям для организма. Как же снизить побочные явления, связанные с приемом антибиотиков и предупредить вероятность развития рецидивов цистита? Многие специалисты отмечают, что решение кроется в совместном использовании антибиотикотерапии и фитотерапии. А некоторые и вовсе считают, что в определенных ситуациях может быть достаточно применения только лекарственных растений. Кто прав?



Что такое цистит и как он проявляется?

Те люди, которые, к своему счастью, ни разу не сталкивались с циститом, могут посчитать его «легким» заболеванием. Однако это совершенно не так. Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, в результате которого нарушается его функция. Вызывать цистит могут различные бактерии, реже – вирусы и грибки. Наиболее частой причиной острого цистита является кишечная палочка. Характерные симптомы острого цистита:

Заболевание начинается внезапно, обычно после сильного переохлаждения;

Отмечаются частые неконтролируемые позывы к мочеиспусканию, жжение и рези во время мочеиспускания;

Дискомфорт, тяжесть или ноющие боли внизу живота, которые могут отдавать в соседние органы;

Чувство неполного опорожнения мочевого пузыря;

Изменение внешнего вида мочи. Моча становится мутной с примесью крови и хлопьев.

Температура тела при цистите обычно нормальная или субфебрильная. Но если в процесс вовлекаются почки, возможно повышение температуры до 39 0 С и выше.



Почему так важно незамедлительно лечить цистит?

Важно знать! Если лечение цистита проводится не своевременно, инфекция может распространиться на почки и вызвать пиелонефрит – еще более серьезное и тяжелое заболевание. Также не стоит оставлять без внимания уретрит (воспаление уретры), который зачастую сопровождает цистит. Это заболевание обычно проявляется жжением при мочеиспускании, учащенными позывами и выделениями из мочеиспускательного канала. Также есть риск развития хронического течения цистита. Его опасность не только в том, что придется периодически проходить курс лечения. У мужчин при хроническом цистите возможно нарушение эрекции, а у женщин – такое серьезное последствие, как бесплодие. Поэтому запускать цистит нельзя ни в коем случае.



Какие основные антибактериальные препараты назначают при цистите?

Для назначения антибиотиков при цистите необходимо выполнить посев на патогенную флору. Без результатов этого анализа использование антибиотиков чревато тем, что вы не только не устраните инфекцию, но и рискуете ухудшить общее состояние организма. Основываясь на рекомендациях Европейской урологической ассоциации, многие специалисты рекомендуют применять в лечении острого цистита такие препараты, как фосфомицин и фуразидин. Совместно с антибиотиками назначаются лекарственные травы, уросептики, питьевой режим и диета. Только при таком комплексном подходе цистит пройдет и с большей долей вероятности не сможет повториться. Но предварительно нужно консультироваться с врачом.



Как долго следует принимать антибиотики при цистите?

Нередко возникает такая ситуация, что, начав лечение и почувствовав некоторое облегчение, человек прекращает прием антибиотиков. Это делать ни в коем случае нельзя! Обычно лечение цистита длится до 10-14 дней, и весь этот период нужно принимать лекарства. Однако многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Дополнив курс лечения фитотерапией, можно значительно улучшить свое самочувствие. Конечно, есть огромная разница между приемом отваров трав, приготовленных в домашних условиях, и готовым растительным лекарством.



Какие фитопрепараты следует принимать в комплексном лечении цистита?

Примером растительного лекарственного препарата, который успешно используется в комплексном лечении цистита, является Канефрон® Н. Он применяется в медицинской практике с 1934 года. Лекарство содержит в своем составе экстракты травы золототысячника, корня любистока и листьев розмарина. Препарат оказывает комплексное действие: противовоспалительное, обезболивающее, антиадгезивное (препятствует прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря), спазмолитическое, мягкое диуретическое и нефропротективное. Благодаря мочегонному действию препарата происходит вымывание патогенных микроорганизмов из мочевых путей. Прием Канефрона® Н способствует не только исцелению от цистита, но и профилактике мочекаменной болезни, а его эффективность проверена опытом и доказана экспериментально. Установлено, что включение Канефрона® Н в схему лечения острого цистита в сочетании с антибактериальными препаратами повышает их эффективность, ускоряет выздоровление и увеличивает безрецидивный период при хроническом цистите.

Но бывают ситуации, когда назначение антибиотиков приносит больше вреда, чем пользы. Это справедливо в отношении пациентов с легким течением неосложненного цистита или беременных женщин. Можно ли в этих случаях обойтись только растительным лекарственным препаратом?

Российские врачи Е. В. Кульчавеня, С. Ю. Шевченко считают, что да. Ими установлено, что при ранних (до 12 часов с момента заболевания) сроках назначения лечения и последующем наблюдении за своим состоянием в течение 48 часов возможно ограничиться назначением противовоспалительных средств и Канефрона® Н. Что очень показательно, при таком подходе ни у кого из их пациентов не развился рецидив заболевания в последующие 6 месяцев.

Конечно, для достижения положительного результата Канефрон® Н нужно принимать не менее 1 месяца. Если врачом не назначен иной режим дозирования, лекарство рекомендуют принимать по 2 таблетки 3 раза в день или по 50 капель 3 раза в день взрослым и детям старше 12 лет. В случае необходимости прием лекарственного препарата Канефрон® Н разрешен беременным женщинам по согласованию с врачом.

Литература:

1. Т. Н. Краснова. Инфекция мочевыводящих путей. «Клиницист» №2, 2008

2. Е. Ж. Енсебаев, Д. Г. Ахметов, Ж. К. Байгаскинов, В. И. Винник, О. Н. Полевщиков. Применение фитопрепарата Канефрон® Н при заболеваниях мочевыводящей системы. «Клиническая медицина Казахстана» №3,4, 2011

3. Д. Иванов и соавт. Открытое, неконтролируемое, многоцентровое, интервенциональное испытание для исследования безопасности и эффективности Канефрон® Н в ведении неосложненных инфекций мочевых путей (нИМП). «Клиническая фитонаука», 2015

4. У. А. Халилова, В. В. Скворцов, И. Я. Исмаилов, А. А. Луговкина, Н. А. Проейская, Е. И. Калинченко. Цистит. «Медицинская сестра», №6, 2018

5. Е. В. Кульчавеня, С. Ю. Шевченко. Альтернативное лечение больных неосложненным циститом – всегда ли нужен антибиотик? «Клиническая медицина» №1, 2016

6. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Канефрон® Н для специалистов