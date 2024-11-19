Антибиотик — это классические препараты, которые используются для того, чтобы убрать микроорганизмы. И, соответственно, цель назначения антибиотика — это убить микроб, который вызвал воспаление в мочевом пузыре. Фитопрепарат является его действием многогранным, то есть он работает и на микроб, то есть у него есть свои механизмы воздействия на микроб, прямое действие, опосредованное действие, то есть он немножко повторяет эффект антибиотика. Кроме есть действия, связанные с купированием симптомов беспокоящих пациентов.

А именно, это и спазмолитический эффект, в какой-то степени снимаются болевые ощущения, дискомфорт, меньше возникает позывов на акт мочеспускания. Более того, сама по себе фитотерапия является мочегонным направлением. Мы увеличиваем объем мочи и, соответственно, тоже занимаемся вымывания микроорганизмов.

Более того, есть препараты, которые уже на фоне своего приема того цистита занимается профилактикой воспалительных процессов и проблем с почками. Мы называем это нефропротективный эффект. И такие препараты тоже рекомендуются. Фитопрепараты для лечения того же цистита. Мы называем это нефропротективный эффект, и такие препараты тоже рекомендуются для лечения.