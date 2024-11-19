В данной ситуации, конечно, пациенту самостоятельно разобраться будет не очень просто. И здесь большое значение, опять же, имеет врачебная среда и консультирование у специалиста. Врача-специалиста, который знает, что данный препарат является, имеет доказательную базу, имеет портфолио, есть соответствующие публикации, опять же, в тех источниках, про которые я сказал, Кохрейн, ПабМед. Это работа врача, в этом и есть работа врача, а не работа пациента сам себя лечить и выбирать какой-то препарат методом проб и ошибок.

Я считаю это неправильный путь, попытаться полечить себя различными лекарствами. Для этого есть специалист, у которого есть знания, и он соответственно назначит препарат, который будет обладать максимальной эффективностью.