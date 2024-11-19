Это действительно вопрос, который задаёт мне даже пациент. Есть препараты на аптечной полке с одним вроде бы и тем же составом лекарственного сырья, грозительного сырья. И здесь я бы ответил на этот вопрос следующим образом. Опять же, большое значение имеет весь цикл производства и стандартизации вот этих активных биологических субстанции этих гликозидов, ради которых пациент и принимает данное лекарственное средство растительного происхождения.

И мой ответ будет такой. Наверное, тяжело нам сравнивать было бы, если не проходит какой-то препарат, соответствующий биоэквивалентное клиническое исследование по своей эффективности.

И могу сказать, что в настоящее время не требуется вот такого сравнения, и нельзя говорить о том, что вот этот вот так называемый фитосимиляр, либо фитодженерик, как угодно его назовите, обладает тем же клинической эффективностью, что и тот препарат, который прошел всю стандартизацию производства и имеет так называемое портфолио, досье клинической доказательной базы. Я бы так не говорил, что эти препараты находятся на одном уровне по своей клинической эффективности. Все необходимо доказать, и необходимо четко быть уверенным, что если я назначаю, например, какой-то лекарственный препарат, я знаю, что такой-то, такой-то гликозид находится конкретно в этой таблетке в такой-то концентрации.

И это можно сравнивать с различными партиями производства, будто сделано летом, будто сделано зимой, либо в любое другое время. Это очень важный момент. Мы же с вами пытаемся не просто назначить пациенту какой-то препарат, мы пытаемся его лечить. И, соответственно, мы должны понимать, я как врач должен понимать, какое вещество конкретно из лекарственного растения оказывает лечебный эффект конкретно данному пациенту.

Я знаю, что, например, такое-то вещество, его находится там 100 миллиграмм, вот конкретно в этой таблеточке, капсуле, либо там в этих 10−15 капелях этого экстракта. Я назначаю эту дозу, я знаю, что пациент получает соответствующую дозу лекарственного гликозида. Это я считаю принципиальным отличием.