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Можно ли поставить в один ряд БАД и лекарство?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:

  • Стандартизация производства:
  • Контроль концентрации активных гликозидов в каждой партии
  • Сезонность сбора сырья (лето/зима) влияет на состав
  • Доказательная база:
  • Препараты с клиническими исследованиями vs аналоги без испытаний
  • Наличие "портфолио" эффективности у оригинальных средств
  • Точность дозировки:
  • Гарантированное содержание действующего вещества в каждой единице (таблетке/капле)
  • Невозможность экстраполяции данных с одного препарата на другой
  • Важно: Без биоэквивалентных исследований нельзя утверждать, что фитодженерики равны оригиналу по эффективности.

Это действительно вопрос, который задаёт мне даже пациент. Есть препараты на аптечной полке с одним вроде бы и тем же составом лекарственного сырья, грозительного сырья. И здесь я бы ответил на этот вопрос следующим образом. Опять же, большое значение имеет весь цикл производства и стандартизации вот этих активных биологических субстанции этих гликозидов, ради которых пациент и принимает данное лекарственное средство растительного происхождения.

И мой ответ будет такой. Наверное, тяжело нам сравнивать было бы, если не проходит какой-то препарат, соответствующий биоэквивалентное клиническое исследование по своей эффективности.
И могу сказать, что в настоящее время не требуется вот такого сравнения, и нельзя говорить о том, что вот этот вот так называемый фитосимиляр, либо фитодженерик, как угодно его назовите, обладает тем же клинической эффективностью, что и тот препарат, который прошел всю стандартизацию производства и имеет так называемое портфолио, досье клинической доказательной базы. Я бы так не говорил, что эти препараты находятся на одном уровне по своей клинической эффективности. Все необходимо доказать, и необходимо четко быть уверенным, что если я назначаю, например, какой-то лекарственный препарат, я знаю, что такой-то, такой-то гликозид находится конкретно в этой таблетке в такой-то концентрации.

И это можно сравнивать с различными партиями производства, будто сделано летом, будто сделано зимой, либо в любое другое время. Это очень важный момент. Мы же с вами пытаемся не просто назначить пациенту какой-то препарат, мы пытаемся его лечить. И, соответственно, мы должны понимать, я как врач должен понимать, какое вещество конкретно из лекарственного растения оказывает лечебный эффект конкретно данному пациенту.

Я знаю, что, например, такое-то вещество, его находится там 100 миллиграмм, вот конкретно в этой таблеточке, капсуле, либо там в этих 10−15 капелях этого экстракта. Я назначаю эту дозу, я знаю, что пациент получает соответствующую дозу лекарственного гликозида. Это я считаю принципиальным отличием.

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