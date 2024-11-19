Нередко действительно врач-уролог совмещает два препарата, антимикробный препарат, то есть антибиотик и фитопрепарат, то есть препарат, который является производным экстракт различных лекарственных растений. И такая комбинация, такой симбиоз, он очень полезен, потому что, с одной стороны, тот антимикробный препарат, который он назначил, он быстро убивает те микроорганизмы, которые в настоящее время вызвали воспаление, а фитопрепарат можно начать пролонгировано, более длительно, и мы занимаемся уже одновременно профилактикой возможного следующего цистита.

Поэтому такая комбинация, она довольно часто используется, является востребованной.