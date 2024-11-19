Традиционно фитопрепараты используются для лечения инфекций мочевых путей, и в частности для цистита, конечно же, является довольно распространенным методом лечения. Они могут использоваться как изолированные, то есть приниматься в качестве монотерапии, то есть как препарат, лидирующий в лечении воспалительного процесса, так и часто в комбинации с другими препаратами, а именно антибиотиками, спазмолитиками, нестероидными противовоспалительными средствами, и терапия является более успешной за счёт своей комбинации разных действующих агентов.