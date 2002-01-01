Диагностика цистита. Какие анализы нужно сдать?

Такое заболевание, как цистит, обычно начинается внезапно. Состояние нарушается остро: возникает учащенное болезненное мочеиспускание, иногда до 10-15 раз в сутки, боль в нижней части живота, меняется цвет мочи, может повышаться температура до 37,2-37,5 0 С. В этой ситуации важно поспешить к врачу и сдать анализы. Это нужно, во-первых, чтобы исключить более серьезное заболевание, связанное с воспалением почек (пиелонефрит), а, во-вторых, чтобы подобрать наиболее эффективное лечение цистита. Какое обследование может назначить врач при подозрении на цистит?



Основные анализы, которые назначает врач для диагностики цистита.

Итак, какую информацию должен собрать и учесть врач, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз «цистит»? Диагностика цистита включает в себя:

Опрос, выявление жалоб и симптомов заболевания

Осмотр пациента

Проведение лабораторных исследований

Применение инструментальных методов диагностики

В первую очередь назначается общий анализ мочи и при необходимости - общий анализ крови. В ряде ситуаций нужно будет сдать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Давайте разберемся, зачем нужны эти анализы и о чем они говорят.



Какие изменения в анализах могут наблюдаться при цистите?

При цистите в общем анализе крови изменений может не быть, либо отмечаться умеренная воспалительная реакция.

Важная часть диагностики цистита – выполнение общего анализа мочи. Моча пациентов, страдающих воспалением мочевого пузыря, может становиться мутной из-за наличия в ней гноя, бактерий, эпителиальных клеток, эритроцитов. Иногда появляется примесь крови в моче (чаще в последней порции). Кроме этого, в моче может обнаруживаться белок. На медицинском языке это звучит так:

Лейкоцитурия (увеличение количества лейкоцитов)

Гематурия (наличие эритроцитов)

Бактериурия (наличие бактерий)

Альтернативой общему анализу мочи может быть экспресс-анализ мочи с использованием тест-полосок. Для заболевания будет характерно повышение уровня лейкоцитарной эстеразы и положительный тест на нитриты.

После проведения простых лабораторных анализов при цистите в определенных ситуациях назначается посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Это исследование заключается в определении патогенной микрофлоры, вызвавшей заболевание. Оно важно для установления причины цистита и подбора правильного лечения.

Проведение микробиологического исследования (посева) мочи должно выполняться при подозрении на пиелонефрит, при сохраняющихся или рецидивирующих симптомах в пределах 4 недель после окончания антибиотикотерапии, у пациентов с атипичными симптомами и у беременных.



Какие дополнительные методы диагностики назначают при цистите и в каких случаях?

Современные руководства не рекомендуют широкое применение инструментальных методов диагностики при остром и рецидивирующем цистите. Женщинам до 40 лет не показано рутинное проведение УЗИ почек, мочевого пузыря и/или цистоскопии. Исключение составляют случаи дифференциальной диагностики мочекаменной болезни, обструкции мочевых путей, интерстициального цистита или уротелиального рака. Пациенткам старше 40 лет УЗИ мочевого пузыря рекомендуется для исключения злокачественных новообразований, камней нижнего отдела мочеточника, наличия остаточной мочи, при пролапсе тазовых органов и нейрогенных расстройствах мочеиспускания.

Довольно распространенным и информативным методом диагностики хронического рецидивирующего цистита является цистоскопия. С помощью специального инструмента цистоскопа можно зрительно увидеть, что происходит внутри мочеиспускательного канала и мочевого пузыря, установить локализацию воспалительного процесса и при необходимости – взять биопсию. Однако в случае острого цистита введение оптических инструментов в мочевые пути противопоказано, поскольку исследование является крайне болезненным, травматичным и способствует дальнейшему распространению инфекции.

Цистоскопия назначается при макрогематурии, при подозрении на новообразование, туберкулез мочевого пузыря или на наличие инородного тела в мочевых путях и также при длительном рецидивирующем течении заболевания для установления причины такого состояния.

Кроме перечисленных исследований, женщинам рекомендуется посетить гинеколога, при необходимости провести диагностику инфекций, передаваемых половым путем и дисбиоза влагалища.

Необходимость выполнения иных диагностических исследований определяется в конкретной клинической ситуации в соответствии с состоянием пациента.



Что нужно делать, чтобы быстро вылечить цистит и избежать его повторения?

Целями лечения острого цистита, согласно рекомендациям Eвропейской группы по лечению инфекций мочевой системы, является быстрое устранение клинических симптомов заболевания и достижение длительного безрецидивного периода.

Список применяемых при воспалении мочевого пузыря лекарственных средств большой. В него входят антибиотики, противовоспалительные и спазмолитические средства, обезболивающие препараты и растительные уросептики.

Антибиотики в случае острого неосложненного цистита назначаются эмпирически, а в случае рецидивирующего цистита - желательно подбирать с учетом чувствительности к ним микроорганизмов. Обычно антибиотики назначаются при остром цистите в комплексе с фитопрепаратами. Растительные средства действуют мягко, способствуют скорейшему оздоровлению мочевых путей, усиливают действие антибиотиков, предупреждают развитие осложнений цистита. Многие врачи ценят за надежность, эффективность и безопасность немецкий фитопрепарат Канефрон® Н.



Причины выбрать Канефрон® Н для лечения цистита.

Канефрон® Н – растительный препарат, в его состав входят: золототысячник, любисток, розмарин. Комбинированное средство оказывает комплексное лечебное действие на организм. После приема Канефрона® Н результат проявляется уже с первых дней лечения. Пациент начинает ощущать на себе следующие эффекты:

мочегонный

обезболивающий

противомикробный

противовоспалительный

Эффективность и безопасность препарата доказаны и в повседневной врачебной практике, и в многочисленных клинических исследованиях. Канефрон® Н может стать препаратом выбора при неосложненном течении цистита. Например, в исследовании Е. В. Кульчавеня, проведенном в Новосибирске (Россия) показано, что 82,4% молодых небеременных женщин, страдающие острым неосложненным циститом, были излечены без применения антибиотиков, с помощью нестероидного противовоспалительного средства и Канефрона® Н.

Лекарство разрешено детям с 12 лет и взрослым. Аллергия и непереносимость препарата встречается очень редко. Это позволяет назначать Канефрон® Н длительным курсом (в течение 3-х и более месяцев) при склонности к частым обострениям цистита. В комплексной терапии лекарство показано не только при лечении цистита, но и для профилактики мочекаменной болезни. Препарат представлен в виде таблеток и капель, каждому можно выбрать удобную для него форму.

Литература: