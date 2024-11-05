3 мифа о цистите

Воспаление мочевого пузыря — заболевание, с которым хоть раз в жизни сталкивались больше половины представительниц прекрасного пола. Несмотря на его распространенность, существуют мифы, связанные с его возникновением:

🦠 Цистит бывает только от инфекций, передающихся половым путем. Нет! Заболевания, передающиеся половым путем, могут стать причиной воспаления мочевого пузыря, однако цистит возникает и из-за других микроорганизмов, чаще всего — бактерий E.coli.

🥵 Можно вылечиться, просто согревшись. Нет! Теплые колготы, шерстяной плед и грелка не помогут справиться с циститом. Они никак не влияют на вирусы и бактерии, но могут помочь почувствовать себя лучше, уменьшить боль из-за спазмов мышц мочевого пузыря. Главное — не перегреть.

🤔 Цистит пройдет самостоятельно. Такая вероятность существует — иммунитет человека может справиться с инфекцией, но возможны и осложнения. Не затягивайте с лечением.

Немецкий лекарственный растительный препарат Канефрон® Н эффективно снимает воспаление и боль, уменьшает риск повторных обострений. Препарат оказывает обезболивающее, антиадгезивное (препятствует прикреплению E.coli к стенке мочевого пузыря), противовоспалительное, спазмолитическое, мочегонное действие. В его составе — только натуральные компоненты. Канефрон® Н можно применять без рецепта с первых дней заболевания.