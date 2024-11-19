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Как беременной женщине максимально безопасно справиться с инфекцией мочевых путей?

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:
Критическая важность проблемы

  • Тактика лечения
  • Обязательная терапия даже при отсутствии симптомов
  • Комбинированный подход:
  • Антимикробные препараты (основа терапии)
  • Доказанные фитопрепараты (дополнительно)
  • Особые требования
  • Строгий отбор разрешенных препаратов
  • Ограниченный перечень допустимых растительных средств
  • Соблюдение протоколов Республики Беларусь
  • Ключевые принципы
  • Профилактика тяжелых осложнений
  • Индивидуальный подбор терапии
  • Контроль эффективности лечения

Вопрос очень такой тонкий, критический вопрос. Почему? Потому что это особое состояние женщины, и здесь мы должны быть очень внимательны. Есть такое понятие бессимптомная бактериурия у женщины, беременной женщины, когда есть инфекция в моче, в высоком титре, то есть много микробов в моче, но пациентку беременную ничего не беспокоит. И такая ситуация наблюдается примерно у нас в стране, в 10−15% случаев у всех беременных женщин.

Почему это очень важно? Потому что если мы игнорируем эту ситуацию с микроорганизмами у беременной женщины, то, к сожалению, статистика она опять же неумолима. Каждая третья женщина будет иметь воспаление почки на фоне такой вот инфекции в течение срока беременности. Это называется гестационный пелонефрит. Поэтому все, ну большинство рекомендаций, в том числе Наши рекомендации в Республике Беларусь, мы рекомендуем лечить эту бессимптомную бактериурию, даже если у пациентки ничего не беспокоит.

Здесь выбираются антимикробные препараты, а также возможно назначение вместе с антимикробными препаратами, а также после приема антимикробных препаратов, некоторых фитопрепаратов или лекарств и средств растительного происхождения, которые рекомендованы и можно применять во время беременности. Сразу хочу оговориться, это не все лекарственные средства, это не все лекарственные даже растения, которые можно использовать при беременности.
Есть такой очень ограниченный список препаратов, которые мы можем использовать во время беременности.

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