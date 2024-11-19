Вопрос очень такой тонкий, критический вопрос. Почему? Потому что это особое состояние женщины, и здесь мы должны быть очень внимательны. Есть такое понятие бессимптомная бактериурия у женщины, беременной женщины, когда есть инфекция в моче, в высоком титре, то есть много микробов в моче, но пациентку беременную ничего не беспокоит. И такая ситуация наблюдается примерно у нас в стране, в 10−15% случаев у всех беременных женщин.

Почему это очень важно? Потому что если мы игнорируем эту ситуацию с микроорганизмами у беременной женщины, то, к сожалению, статистика она опять же неумолима. Каждая третья женщина будет иметь воспаление почки на фоне такой вот инфекции в течение срока беременности. Это называется гестационный пелонефрит. Поэтому все, ну большинство рекомендаций, в том числе Наши рекомендации в Республике Беларусь, мы рекомендуем лечить эту бессимптомную бактериурию, даже если у пациентки ничего не беспокоит.

Здесь выбираются антимикробные препараты, а также возможно назначение вместе с антимикробными препаратами, а также после приема антимикробных препаратов, некоторых фитопрепаратов или лекарств и средств растительного происхождения, которые рекомендованы и можно применять во время беременности. Сразу хочу оговориться, это не все лекарственные средства, это не все лекарственные даже растения, которые можно использовать при беременности.

Есть такой очень ограниченный список препаратов, которые мы можем использовать во время беременности.