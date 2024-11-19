Что может стать причиной мочекаменной болезни?



Как проявляется мочекаменная болезнь?

Симптомы МКБ не из приятных. Наиболее частое проявление заболевания – боль. Она может быть постоянной или периодической, тупой либо острой. Ее характеристики зависят от места нахождения и величины камня. Большие камни, локализующиеся в почках, малоподвижны. Поэтому они вызывают продолжительные тупые боли в пояснице. Мелкие камни и песок – подвижные образования. Поэтому при их наличии боль появляется остро при тряске, движении, езде в транспорте, физической нагрузке. Характерным симптомом заболевания является почечная колика. Она возникает из-за внезапного прекращения тока мочи из чашечек или лоханок почек вследствие перекрытия путей оттока камнем [2].

При этом боли из поясничной области распространяются на зону мочеточников, в подвздошную и паховую область. Появляются резкие позывы на мочеиспускание и учащенное прерывистое мочеиспускание. Человек с почечной коликой беспрерывно меняет положение, стонет и даже кричит. Боли могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, периодически стихая. Часто приступ почечной колики может сопровождаться ознобом, повышением температуры тела, лейкоцитозом в анализах крови. У пациентов также могут отмечаться тошнота, рвота, метеоризм, напряжение мышц брюшной стенки. Эти проявления настолько характерные, что опытный врач может поставить диагноз на расстоянии, только по описанию симптомов [2].

Небольшие камни могут выйти через мочевыводящие пути наружу, а крупные – изменить свое положение. Тогда почечная колика прекращается.



Как связаны аномалии строения мочевыводящих путей и МКБ?

МКБ развивается под воздействием ряда факторов: внешних, внутренних и генетических. К внешним факторам относится образ жизни, питьевой режим, питание. К внутренним – сопутствующие заболевания и аномалии строения мочевыводящих путей. В результате их воздействия на организм происходит нарушение обмена веществ в биологических средах с повышением уровня кальция и мочевой кислоты в сыворотке крови. Они выделяются через почки. В случае повышения концентрации солей и нарушения оттока мочи (а это как раз может происходить в результате аномалий строения мочевыводящих путей) могут образовываться песок и конкременты [1].

Наиболее распространенные врожденные аномалии:

Подковообразная почка;

Губчатая почка;

Сужения мочеточников;

Нефроптоз;

Наличие у пациента единственной почки.

К приобретенным аномалиям, способствующим нарушению оттока мочи, относятся:

Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря;

Аденома предстательной железы;

Пузырно – мочеточниковый рефлюкс.

Отхождение камней, как правило, затруднено или невозможно при снижении тонуса мочевыводящих путей. Это состояние особенно часто развивается на фоне аномалий строения, сужений и перекрутов мочеточников и почек [1].



Как влияет образ жизни на развитие заболевания?

Мы все время от времени нарушаем диету, переносим различные заболевания и принимаем медикаменты. Однако у большинства эти факторы не оказывают негативного влияния на состав мочи и образования камней не происходит. Это связано с защитными механизмами нашего организма. В норме в моче присутствуют вещества, способствующие поддержанию солей в растворенном виде. Они препятствуют их кристаллизации. Это цитраты, ионы магния, ионы цинка, неорганический пирофосфат, гликозаминогликаны, нефрокальцин, белок Тамма–Хорсвалля и другие наши «защитники» [1]. Заболевание развивается тогда, когда их усилий недостаточно, а неблагоприятные факторы действуют интенсивно и постоянно. К ним относят:

Недостаточное употребление жидкости. Особенно это важно для людей, проживающих в жарком и сухом климате. Им нужно пить большое количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Сюда же можно отнести и употребление некачественной воды.

Несбалансированное питание. Риск МКБ увеличивают продукты с высоким содержанием углеводов, соли и белков, дефицит витаминов А и В6, гипервитаминоз Д, а также злоупотребление алкоголем.

Особенности жизни современного человека (малоподвижная работа, проживание в неблагоприятных экологических условиях).

Прием некоторых лекарственных препаратов (витамина Д, препаратов кальция, сульфаниламидов, триамтерена, индинавира, аскорбиновой кислоты в высоких дозировках) [1].



Какие заболевания способствуют появлению камней в мочевыводящих путях?

Важной причиной развития МКБ являются наследственная предрасположенность и заболевания обмена веществ. Чаще всего камни возникают в органах мочевыделительной системы из-за изменения состава и степени кислотности мочи. Этому способствует увеличение концентрации солей, приводящее к выпадению нерастворимых соединений в осадок. Негативное влияние также оказывают заболевания пищеварительной и эндокринной систем, длительное состояние неподвижности (это может быть иммобилизация при переломах или «лежачий» пациент). Они повышают вероятность кристаллизации солей в моче [1, 2].

Спровоцировать мочекаменную болезнь также могут инфекции мочевыводящих путей, например уретрит или цистит. Поэтому, если вы столкнулись с подобными заболеваниями, нужно не только своевременно лечить их, но и задумываться о профилактике МКБ.



Как предупредить развитие мочекаменной болезни?

Мерами профилактики МКБ являются:

Своевременное обращение к врачу;

Прохождение диспансеризации, если раньше уже отмечались урологические заболевания;

Правильное питание с ограничением острых, соленых, жирных блюд;

Разумное употребление алкоголя;

Достаточный питьевой режим;

Регулярная физическая активность.

Если же вы уже столкнулись с воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей, например, циститом, или переносили ранее почечную колику, без приема лекарств не обойтись. В этой ситуации полезным оказывается немецкий растительный препарат Канефрон® Н. Он содержит в своем составе экстракты таких растений, как золототысячник, любисток и розмарин. В комплексе они оказывают противовоспалительный, антимикробный, спазмолитический и мочегонный эффекты.

Важным качеством Канефрона® Н является способность усиливать выведение из организма солей мочевой кислоты. Отчасти это связано с мочегонным эффектом препарата. Усиление выделения мочевой кислоты препятствует выпадению кристаллов, росту имеющихся камней и формированию новых. Кроме этого, Канефрон® Н подщелачивает мочу и поддерживает значение рН в пределах 6,2–6,8, что также препятствует образованию уратных камней [3].

Доказано, что применение Канефрона® Н в составе комплексного лечения пациентов с МКБ (после ударно–волновой литотрипсии) ускоряет отхождение фрагментов камней из мочевых путей. Это возможно благодаря комплексному спазмолитическому, противовоспалительному и диуретическому эффекту препарата, а также его антимикробным свойствам. В результате приема Канефрона® Н воспалительные изменения слизистой оболочки мочевых путей быстро уменьшаются, а песок и камни успешно выводятся из организма [3].

Согласно инструкции по применению, Канефрон® Н показан при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, а также для уменьшения отложения конкрементов. Поэтому, если вы страдаете циститом или мочекаменной болезнью, обсудите длительность приема препарата со своим лечащим врачом [4].

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