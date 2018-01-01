

Цистит после секса. Как себя обезопасить?

Некоторые женщины замечают, что после секса они начинают часто «бегать» в туалет. При этом большинство из них не обращается к врачам, поскольку эти эпизоды обычно разрешаются самопроизвольно. У большинства пациенток дебют данного заболевания возникает с началом половой жизни, поэтому цистит, возникающий после интимных отношений, даже получил название «болезнь медового месяца». Понятно, что этому заболеванию более подвержены сексуально активные женщины, имеющие частые половые контакты.

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Как часто возникает цистит после секса?

Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП) широко распространены. В большей степени они характерны для женщин ввиду анатомических особенностей строения их мочеполовой системы. Пик заболеваемости циститом и другими ИМП приходится на молодой (и сексуально активный) возраст 20-30 лет. В течение жизни 50% женщин отмечают у себя хотя бы один эпC