Цистит после секса. Как себя обезопасить?

Некоторые женщины замечают, что после секса они начинают часто «бегать» в туалет. При этом большинство из них не обращается к врачам, поскольку эти эпизоды обычно разрешаются самопроизвольно. У большинства пациенток дебют данного заболевания возникает с началом половой жизни, поэтому цистит, возникающий после интимных отношений, даже получил название «болезнь медового месяца». Понятно, что этому заболеванию более подвержены сексуально активные женщины, имеющие частые половые контакты.
Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП) широко распространены. В большей степени они характерны для женщин ввиду анатомических особенностей строения их мочеполовой системы. Пик заболеваемости циститом и другими ИМП приходится на молодой (и сексуально активный) возраст 20-30 лет. В течение жизни 50% женщин отмечают у себя хотя бы один эпC