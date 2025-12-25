Цистит: симптомы, причины появления. Как лечить эффективно?

Что такое цистит

Циститом называется воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, которое проявляется нарушением его функции. Это типично женское заболевание. Причина чисто анатомическая: женский мочеиспускательный канал, в отличие от мужского, короткий и широкий и расположен близко к естественным возможным источникам инфицирования, таким как влагалище и анус. Поэтому инфекции легче попасть в мочевой пузырь. Вызывать цистит могут различные возбудители, но наиболее часто причиной инфекционного цистита становится кишечная палочка.



Симптомы цистита

Симптомы цистита таковы, что их трудно с чем-либо перепутать. Они резко ухудшают качество жизни женщины:

частые позывы к мочеиспусканию с малым количеством мочи;

сильные и резкие («неотложные») позывы к мочеиспусканию;

мочеиспускание болезненное (жжение, рези) и затрудненное;

дискомфорт или ноющие боли внизу живота, которые могут распространяться на промежность, задний проход, половые органы;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

моча теряет прозрачность, становится мутной, с примесью крови и хлопьев;

температура тела обычно нормальная или незначительно повышена, подъем температуры до 39­40 градусов может говорить о том, что в процесс вовлекаются почки.



Предрасполагающие факторы

Первым предрасполагающим фактором развития цистита является женский пол в связи с описанными выше анатомо-физиологическими особенностями женского организма. К другим факторам относятся:

беременность;

наличие гинекологических заболеваний;

наличие других патологий мочевыводящих путей;

ослабленный иммунитет;

недостаточное потребление жидкости;

несоблюдение правил гигиены;

ношение тесного синтетического белья;

высокая частота половых контактов (есть даже понятие «цистит медового месяца»);

использование спермицидов для контрацепции;

бесконтрольное применение антибиотиков;

период менопаузы, сопровождающийся недостатком эстрогенов в организме.

При этом «спусковым крючком», непосредственно запускающим развитие цистита, обычно становится местное или общее переохлаждение, прием алкоголя, острой или соленой пищи.



Какой бывает цистит

Цистит может быть неосложненным или осложненным, острым или рецидивирующим.

Если цистит или рецидив цистита развивается у небеременной женщины, не имеющей значимой патологии мочевыводящих путей или сопутствующих заболеваний, такой цистит называется неосложненным. Из 10 случаев цистита 8 – неосложненные.

Соответственно, цистит у беременных или у женщин, имеющих сопутствующие заболевания (патология почек и мочевыводящих путей, сахарный диабет, частые проявления аллергических реакций и т. д.) является осложненным.

О рецидивирующем цистите говорят, когда наблюдается 2 случая заболевания в течение 6 месяцев или 3 в течение года. У каждой третьей женщины, перенесшей цистит, развивается рецидивирующая форма этого заболевания.



Лечение цистита

При цистите обязательно обращение к врачу, особенно если заболевание возникло впервые. Отсутствие лечения может привести к тому, что инфекция поднимется вверх по мочеточникам и возникнет поражение почек. При неадекватном самолечении заболевание может быть излечено не полностью, что гарантирует скорое развитие рецидива. Кроме того, бесконтрольное применение антибиотиков будет способствовать развитию кишечного и влагалищного дисбактериоза, а также формированию форм бактерий, устойчивых к действию антибактериальной терапии – а это снова риск рецидива, лечить который будет более проблематично.

Адекватное назначение антибиотика – прерогатива врача, уролога или терапевта. Врач может также назначить противовоспалительные препараты, анальгетики, спазмолитики, при необходимости проведет коррекцию иммунного статуса, назначит курс физиотерапевтических процедур. Лечение цистита также подразумевает соблюдение диеты (исключение из питания жареных, острых, пряных продуктов), обильное питье и соблюдение правил гигиены. При своевременном лечении цистита прогноз благоприятный.



Фитотерапия цистита. Канефрон Н – препарат выбора

При любой форме и на любой стадии цистита целесообразно применение фитопрепаратов, системно воздействующих на мочевыделительную систему. Препаратом выбора при этом является Канефрон Н, произведенный в Германии компанией «Бионорика». Дело в том, что Канефрон Н качественно отличается от других растительных препаратов, среди которых в силу ряда причин у него не может быть аналогов. Растения, служащие сырьем для препарата, выращиваются на плантациях в экологически чистых регионах, а не собираются в дикой природе. Содержание активных веществ в них тщательно контролируется. Тот же научный подход и постоянный контроль качества соблюдается на всех стадиях производства с использованием современных и специально разработанных технологий. Все это укладывается в понятие «фитониринг», то есть «растительная инженерия». В результате получается препарат, стандартизированный по содержанию действующих веществ, количество которых не отличается от упаковки к упаковке и от партии к партии. Эффективность Канефорна Н подтверждена многочисленными исследованиями. В том числе доказано, что случае неосложненного цистита Канефрон Н не уступает по эффективности антибиотику, о чем мы еще поговорим. При этом он сохраняет традиционные преимущества растительных препаратов – мягкое, разностороннее действие с минимумом побочных эффектов.



Канефрон Н действует на всех этапах цистита

Канефрон Н создан на основе золототысячника, розмарина и любистока, целебные свойства которых хорошо известны в урологической практике. Препарат имеет такой же комплекс фармакологических эффектов, как и симптомокомплекс развития цистита. Другими словами, он оказывает защитное действие на всех этапах развития заболевания.

Препятствует росту числа бактерий. Здесь работает два эффекта Канефрона Н. Во-первых, он оказывает антиадгезивное действие, то есть препятствует прилипанию бактерий к стенкам мочевого пузыря и их размножению там. Во-вторых, производит мягкое мочегонное действие, способствуя вымыванию бактерий.

Противовоспалительное действие Канефрона Н уменьшает резь и жжение при мочеиспускании.

Обезболивающее действие уменьшает боль при мочеиспускании.

Спазмолитическое действие облегчает чувство тяжести внизу живота.



Доказательства эффективности Канефрона Н

Канефрон Н так же эффективен, как и антибиотик при неосложненном цистите. Об этом свидетельствуют результаты недавно завершившегося исследования. Это было рандомизированное, двойное слепое, международное исследование, проведенное по самым строгим современным стандартам. В нем участвовали 659 женщин в возрасте 18–70 лет с типичными симптомами впервые диагностированного острого неосложненного цистита, которые наблюдались в 51 клиническом центре. Канефрон Н показал одинаковую эффективность с антибиотиком фосфомицином, который обычно применяется в подобных случаях. Это значит, что при неосложненном цистите Канефрон Н может служить альтернативой антибиотику. Напомним, что 8 из 10 случаев цистита – неосложненные.

Канефрон Н сохраняет микрофлору. Это еще одно важное свойство препарата. В норме в мочевом пузыре присутствуют бактерии, которые не позволяют чужеродным микроорганизмам инфицировать мочевыводящие пути. Такая микрофлора выполняет защитную функцию, и ее уничтожение наносит вред организму. Канефрон Н, в отличие от антибиотиков, сохраняет эту микрофлору.

Канефрон Н снижает количество рецидивов. После 3-месячной терапии количество рецидивов цистита снижается на 73 %. Это значит, что 7 из 10 пациентов живут без рецидивов цистита.

Канефрон Н удлиняет безрецидивный период. При рецидивирующем цистите применение препарата удлиняет безрецидивный период более чем в 2 раза.

В заключение отметим, что Канефрон Н имеет высокий профиль безопасности и может применяться у детей начиная с 12 лет и женщин любого возраста, в том числе у беременных как для лечения, так и для профилактики цистита. При необходимости Канефрон Н можно применять совместно с антибиотиком. В таком случае Канефрон Н будет усиливать действие антибиотика и способствовать сокращению длительности его применения.



Профилактика цистита