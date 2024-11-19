Как понять, какое заболевание у человека: цистит или уретрит?

Что такое уретрит и цистит?

Уретрит и цистит – это инфекционно-воспалительные заболевания мочевыводящей системы. Сходные по своим клиническим проявлениям, они, тем не менее, имеют ряд различий. В первую очередь это – уровень поражения [1].

Под уретритом понимают воспалительный процесс в уретре (мочевыводящем канале). Он может быть неспецифическим и специфическим. Неспецифический уретрит вызывается условно-патогенной флорой, обитающей в нашем организме (кишечные палочки, стафилококки), которая становится агрессивной при воздействии различных неблагоприятных факторов. Примером может быть несоблюдение интимной гигиены и ношение слишком узкого белья. Наиболее часто встречается специфическое воспаление, которое развивается на фоне инфекций, передающихся половым путем (ИППП) [1,2].

Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Это более высокий уровень поражения мочевыводящих путей. Фактором риска цистита часто становится переохлаждение на фоне снижения иммунитета [1].

Какие причины их вызывают?

Ношение тесного синтетического белья, несоблюдение личной гигиены и переохлаждение являются общими факторами риска возникновения уретрита и цистита. Изменение условий среды и снижение иммунитета способствуют активации условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Однако есть и несколько существенных отличий.

Возбудителями уретрита чаще всего являются гонококки, хламидии, микоплазмы и трихомонады (возбудители ИППП). Гонококки и хламидии могут проникать внутрь клеток эпителия, выстилающего слизистую оболочку уретры, и вызывать развитие гнойной инфекции. В редких случаях заболевание возникает после врачебных манипуляций (постановка катетера, цистоскопия). Надо отметить, что болеют уретритом как мужчины, так и женщины [1,2].

Самым частым возбудителем цистита является кишечная палочка. Цистит встречается преимущественно у женщин. Это самостоятельное заболевание, которое связано с особенностями анатомо-физиологического строения женской мочеполовой системы. Уретра у женщин широкая и короткая, что дает возможность микроорганизмам быстро попадать непосредственно в полость мочевого пузыря. У мужчин же цистит встречается намного реже. Обычно он возникает как осложнение уретрита или простатита [1].

В чем отличия в симптомах между уретритом и циститом?

Заподозрить, что у человека: уретрит или цистит самостоятельно бывает сложно, поскольку проявления этих заболеваний сходны. Постараемся акцентировать ваше внимание на основных различиях этих патологий.

Симптомы уретрита:

Жжение и болезненность при мочеиспускании;

Слизисто-гнойное или гнойное отделяемое из уретры;

Покраснение слизистой оболочки и слипание краев наружного отверстия мочеиспускательного канала;

Мутная моча из-за примесей гноя и крови;

Постоянный дискомфорт в паховой области и промежности;

Раздражительность, плохой сон, снижение аппетита.

Симптомы цистита:

Частое и болезненное мочеиспускание;

Неотложные позывы к мочеиспусканию;

Боли внизу живота, усиливающиеся при мочеиспускании;

Мутная моча с неприятным запахом;

Общее недомогание, слабость, повышение температуры тела [1].

Как поставить точный диагноз?

Заметили у себя болевые ощущения в мочевыводящих путях и изменения внешнего вида мочи? Не пытайтесь ставить себе диагноз самостоятельно. В первую очередь обратитесь к врачу, который с помощью анализов и дополнительных обследований поможет установить, что у вас: уретрит или цистит.

Диагностика уретрита:

Мазок из уретры (5 и более лейкоцитов в поле зрения);

Общий анализ мочи;

Анализ мочи по Нечипоренко.

Диагностика цистита:

Общий анализ мочи с биомикроскопией осадка;

Анализ мочи по Нечипоренко;

Посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам;

УЗИ мочевого пузыря и почек;

Цистоскопия (в период стихания симптомов);

Консультация гинеколога (для женщин) [1].

Как лечить уретрит и цистит правильно?

Лечение уретрита и цистита необходимо проводить под контролем врача.

Лечение уретрита:

Антибиотикотерапия (при ИППП);

Местные средства (мази, орошения, ванночки с антисептиками);

Одновременное лечение обоих половых партнеров (при ИППП);

Воздержание от интимной жизни в течение недели после начала лечения [1].

Лечение цистита:

Уросептические и растительные препараты;

Антибиотики (по назначению врача);

Спазмолитические средства для купирования боли.

При лечении инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящей системы (уретрит, цистит) важно снять воспаление и боль, восстановить диурез, избавиться от бактерий. С этими задачами успешно справляется немецкий растительный препарат Канефрон® Н.

Преимущества Канефрона® Н:

Антисептическое, спазмолитическое, противовоспалительное действие;

Улучшение кровотока в почках;

Снижение проницаемости капилляров;

Мягкое мочегонное действие;

Совместимость с антибиотиками;

Курс лечения – 7-10 дней (при необходимости до 3 месяцев) [3,4,5].

Подозреваете у себя воспаление мочевых путей? Обратитесь к врачу!

Как видим, сходные по своим проявлениям такие заболевания, как уретрит и цистит, все же имеют отличия в диагностике и лечении. Поэтому если у вас появляется дискомфорт в области промежности, затрудненное, частое или болезненное мочеиспускание, обязательно обратитесь к врачу и пройдите обследование.

Профилактика уретрита и цистита:

Рациональное питание;

Ограничение острой, соленой и жирной пищи;

Отказ от вредных привычек;

Избегание переохлаждений;

Физическая активность.

Если, несмотря на все усилия, вы обнаружили у себя признаки уретрита или цистита, согласуйте с врачом план обследования и схему применения препаратов, в том числе Канефрона® Н, с самых первых дней заболевания. Выбирайте для лечения эффективные и безопасные лекарства и будьте здоровы!

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