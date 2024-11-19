Как понять, какое заболевание у человека: цистит или уретрит?

Уретрит и цистит – это инфекционно-воспалительные заболевания мочевыводящей системы. Сходные по своим клиническим проявлениям, они, тем не менее, имеют ряд различий. В первую очередь это – уровень поражения [1].
Под уретритом понимают воспалительный процесс в уретре (мочевыводящем канале). Он может быть неспецифическим и специфическим. Неспецифический уретрит вызывается условно-патогенной флорой, обитающей в нашем организме (кишечные палочки, стафилококки), которая становится агрессивной при воздействии различных неблагоприятных факторов. Примером может быть несоблюдение интимной гигиены и ношение слишком узкого белья. Наиболее часто встречается специфическое воспаление, которое развивается на фоне инфекций, передающихся половым путем (ИППП) [1,2].
Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Это более высокий уровень поражения мочевыводящих путей. Фактором риска цистита часто становится переохлаждение на фоне снижения иммунитета [1].
Ношение тесного синтетического белья, несоблюдение личной гигиены и переохлаждение являются общими факторами риска возникновения уретрита и цистита. Изменение условий среды и снижение иммунитета способствуют активации условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Однако есть и несколько существенных отличий.
Возбудителями уретрита чаще всего являются гонококки, хламидии, микоплазмы и трихомонады (возбудители ИППП). Гонококки и хламидии могут проникать внутрь клеток эпителия, выстилающего слизистую оболочку уретры, и вызывать развитие гнойной инфекции. В редких случаях заболевание возникает после врачебных манипуляций (постановка катетера, цистоскопия). Надо отметить, что болеют уретритом как мужчины, так и женщины [1,2].
Самым частым возбудителем цистита является кишечная палочка. Цистит встречается преимущественно у женщин. Это самостоятельное заболевание, которое связано с особенностями анатомо-физиологического строения женской мочеполовой системы. Уретра у женщин широкая и короткая, что дает возможность микроорганизмам быстро попадать непосредственно в полость мочевого пузыря. У мужчин же цистит встречается намного реже. Обычно он возникает как осложнение уретрита или простатита [1].
Заподозрить, что у человека: уретрит или цистит самостоятельно бывает сложно, поскольку проявления этих заболеваний сходны. Постараемся акцентировать ваше внимание на основных различиях этих патологий.
Симптомы уретрита:
Симптомы цистита:
Заметили у себя болевые ощущения в мочевыводящих путях и изменения внешнего вида мочи? Не пытайтесь ставить себе диагноз самостоятельно. В первую очередь обратитесь к врачу, который с помощью анализов и дополнительных обследований поможет установить, что у вас: уретрит или цистит.
Диагностика уретрита:
Диагностика цистита:
Лечение уретрита и цистита необходимо проводить под контролем врача.
Лечение уретрита:
Лечение цистита:
При лечении инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящей системы (уретрит, цистит) важно снять воспаление и боль, восстановить диурез, избавиться от бактерий. С этими задачами успешно справляется немецкий растительный препарат Канефрон® Н.
Преимущества Канефрона® Н:
Как видим, сходные по своим проявлениям такие заболевания, как уретрит и цистит, все же имеют отличия в диагностике и лечении. Поэтому если у вас появляется дискомфорт в области промежности, затрудненное, частое или болезненное мочеиспускание, обязательно обратитесь к врачу и пройдите обследование.
Профилактика уретрита и цистита:
Если, несмотря на все усилия, вы обнаружили у себя признаки уретрита или цистита, согласуйте с врачом план обследования и схему применения препаратов, в том числе Канефрона® Н, с самых первых дней заболевания. Выбирайте для лечения эффективные и безопасные лекарства и будьте здоровы!
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