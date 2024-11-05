Лечение цистита у женщин при климаксе. Что нужно знать?

Климакс — это период, которого многие ждут с опасением. Понимание того, что это обычное физиологическое состояние с постепенным угасанием детородной функции женщины, которое наступает в связи с естественными возрастными изменениями, приносит мало облегчения. Ведь с возрастом нередко обостряются прежние «болячки» и появляются новые. Одним из таких коварных заболеваний является цистит.



Почему обостряется цистит при климаксе?

Давно не секрет, что цистит чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. Особенностью этого неприятного заболевания является склонность к рецидивам и устойчивость рецидивирующего цистита к стандартным схемам лечения. Частота цистита значительно возрастает в период начала половой жизни и во время менопаузы.

Серьезной неприятностью может стать цистит при климаксе. У женщин в этот период бактериальная инфекция нижних мочевых путей развивается на фоне возрастного снижения тонуса тканей, гормональной перестройки организма, возрастной атрофии слизистой оболочки мочевыводящих путей, нарушении местного биоценоза. Цистит могут спровоцировать недолеченные в прошлом инфекции, инфекции, передаваемые половым путем и гинекологические заболевания.



Осложняет ли климакс течение цистита?

На этот вопрос можно дать положительный ответ.

Все структуры мочеполового тракта являются эстроген-зависимыми, поэтому в ответ на снижение уровня эстрогенов в крови женщины при климаксе в слизистой влагалища, вульвы, мочевого тракта, соединительной ткани и мышцах малого таза развиваются ишемия и атрофические изменения. Происходит резкое ощелачивание влагалищной среды, может возникать нарушение микрофлоры влагалища и различные нарушения мочеиспускания.

Вследствие атрофии эпителий мочевого пузыря и уретры утрачивает свои защитные свойства. В результате этого увеличивается вероятность проникновения в органы мочевыводящей системы патогенных бактерий, вызывающих воспаление. А снижение активности иммунной системы при климаксе уменьшает эффективность лекарственных препаратов и усложняет выведение возбудителей из организма.



Отличается ли по симптомам цистит в климактерическом периоде?

У женщин диагностировать цистит при климаксе может быть сложнее, поскольку его симптомы становятся стертыми, менее выраженными. Цистит при климаксе проявляется :

учащенным болезненным мочеиспусканием

дискомфортом или тянущей болью в надлобковой области

появление мутной мочи с неприятным запахом

появлением крови в моче

чувством жжения при мочеиспускании

чувством неполного опорожнения мочевого пузыря

Также следует помнить о таком состоянии, как асимптоматическая (или бессимптомная) бактериурия, под которой понимают наличие бактерий в моче без клинических проявлений. Очень важно отличать бессимптомную бактериурию от симптоматической инфекции нижних мочевых путей, т.е. цистита. Бессимптомная бактериурия играет важную роль и может защищать от дополнительной инфекции очень заразными (вирулентными) микроорганизмами. Согласно руководствам урологических ассоциаций различных стран Европы и Америки, лечение бессимптомной бактериурии женщинам в постменопаузе не рекомендуется.

Еще одной характерной особенностью цистита в период климакса является склонность к хроническому течению заболевания. В связи со сниженной активностью иммунной системы такое состояние сложно поддается лечению.

Усугубить ситуацию может то, что во время климакса некоторые женщины не считают нужным полноценно лечить цистит. Они считают такое состояние обычным для их возраста, а сами возрастные изменения необратимыми. У многих есть негативный опыт повторения цистита, и в этом случае женщины могут считать новый рецидив неизбежностью. Конечно же, это совершенно не так. Если правильно определить причину воспаления мочевого пузыря, провести лечение сопутствующих заболеваний и начать прием необходимых лекарств, то цистит отступит.



Чем лечить цистит при климаксе?

Женщинам с рецидивирующим (хроническим) циститом при климаксе рекомендуется назначение вагинальной эстрогензаместительной терапии для уменьшения выраженности симптомов и улучшения качества жизни.

Для лечения непосредственно цистита применяются:

спазмолитики и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)

антибиотики и уросептики

фитотерапия

Предупредить рецидив цистита может только комплексное лечение. Установлено, что проведение курса антибиотикотерапии не избавляет от повторения цистита, которое отмечается у 30% пациенток.

Для более эффективной профилактики рецидивов цистита при климаксе совместно с курсом антибиотиков применяют растительные препараты. Одним из них является Канефрон® Н, содержащий в составе экстракты травы золототысячника, корня любистока и листьев розмарина. Лекарство обладает противовоспалительным, спазмолитическим, диуретическим, обезболивающим и антиадгезивным (препятствует прикреплению бактерий к стенке мочевого пузыря) действием. Канефрон® Н эффективно устраняет такие симптомы цистита, как боль, жжение, тяжесть внизу живота, а также препятствует росту числа бактерий.



Эффективность Канефрона® Н при лечении цистита.

Канефрон® Н успешно применяется для лечения и профилактики цистита у женщин в климактерическом периоде. Специалистами-урологами (А. И. Попов, Т. А. Попова) на базе 4 городской клинической больницы имени Н. Е. Савченко г. Минска было проведено исследование, в ходе которого оценивались безопасность и эффективность комбинированной терапии препаратами Фурамаг и Канефрон® Н. В исследование были включены женщины в климактерическом периоде и постменопаузе, которых рецидивирующий цистит беспокоил не менее 3-х раз в год на протяжении 6-ти лет. Было установлено, что комбинированная терапия, составной частью которой являлся Канефрон® Н, оказалась намного эффективнее, чем лечение только антибиотиком. При контрольном исследовании мочи на флору через 3 месяца после лечения в группе пациенток, получавших Канефрон® Н, рост микрофлоры отсутствовал. В остальных группах снова обнаруживалась в моче кишечная палочка. Длительность безрецидивного периода на фоне приема Канефрона® Н сохранялась на протяжении 9 месяцев. Поэтому не стоит бояться появления и обострения цистита при климаксе. Он успешно лечится, в том числе с помощью безопасных и эффективных растительных препаратов, таких, как Канефрон® Н.

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